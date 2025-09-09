Kunst & Design Markt zieht wieder ins Alte Postlager in Augsburg

Am ersten Oktoberwochenende öffnet das Alte Postlager am Plärrergelände erneut seine Türen für den Kunst & Design Markt. Am Samstag, 4. Oktober, und Sonntag, 5. Oktober, präsentieren rund 150 Ausstellerinnen und Aussteller von 10 bis 18 Uhr ihre handgemachten Produkte.

Die Bandbreite reicht von Mode, Schmuck und Papeterie bis hin zu Kunst, Interior und kulinarischen Spezialitäten. Viele der Labels verfügen weder über ein eigenes Ladengeschäft noch über große Onlineshops. Für sie ist der Markt eine seltene Gelegenheit, ihre Arbeiten direkt vorzustellen – und für die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, die Menschen hinter den Produkten kennenzulernen.

Aussteller aus ganz Europa kommen für den Markt nach Augsburg

Neben kreativen Köpfen aus Deutschland und Österreich reisen auch Aussteller aus anderen Teilen Europas nach Augsburg. Lokale Labels sind ebenfalls vertreten. Das historische Backsteingebäude am Plärrer bietet den passenden Rahmen für das Stöbern und Entdecken. Ergänzt wird das Programm durch Workshops, einen Streetfood-Bereich sowie Musik, die für eine entspannte Atmosphäre sorgt.

Bereits zum zweiten Mal gastiert der Markt in Augsburg – und dürfte auch diesmal wieder viele Besucherinnen und Besucher anziehen, die Wert auf Qualität, Individualität und besondere Geschichten legen. Der Eintritt kostet fünf Euro, Kinder unter 14 Jahren haben freien Zugang. Tickets sind an der Tageskasse erhältlich. (sml)