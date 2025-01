Kurioser Prozess: Bei der Führerschein-Prüfung saß ein Doppelgänger

In der Filmproduktion werden häufig sogenannte Doubles eingesetzt für Szenen, für die der vorgesehener Darsteller nicht in der Lage ist. Oder die ihm unangenehm sind. In Actionfilmen sind es Stuntmen, die zum Beispiel für waghalsige Verfolgungsjagden als Doppelgänger fungieren. Ein Double der besonderen Art sollte für einen jungen Iraker die theoretische Führerscheinprüfung ablegen. Der Schwindel flog aber rechtzeitig auf. Jetzt stand der Organisator des illegalen Verwechselungsspiels vor Gericht. Dem 28-jährigen Iraker warf Staatsanwalt Florian Siebert nicht nur die versuchte Fälschung beweiserheblicher Daten vor, sondern auch zwei Fälle von Urkundenfälschung. Hintergrund: Der Angeklagte soll zwei Landsleuten sogenannte Deutsch-Zertifikate besorgt haben, die man beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als Voraussetzung für die Einbürgerung vorlegen kann.

