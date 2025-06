Kurt Späth protestiert gegen „Eventisierung“ des Augsburger Stadtmarkts

Klimacamp, Maxstraßen-Verkehrsversuch, Süchtigentreff Oberhausen - und jetzt der Augsburger Stadtmarkt: Rentner Kurt Späth hat ein neues Thema gefunden, zu dem er sich als „Ein-Mann-Demo“ via Transparent äußert. Seit dem vergangenen Wochenende steht Späth stundenweise vor dem Stadtmarkteingang, um gegen die zunehmende „Eventisierung“ des Stadtmarkts zu protestieren. Die versuchsweise längere Öffnungszeit am Samstag, von der vor allem die Gastronomie profitiert, komme den Stadtmarktbeschickern nicht zugute, sondern laufe faktisch auf Alkoholkonsum am helllichten Tag hinaus, kritisiert Späth.

Auch die geplante Umgestaltung der früheren Bauernmarkt-Fläche zur Veranstaltungsfläche gehe in die falsche Richtung, weil der Markt so seine eigentliche Funktion verliere. Mit Passanten komme er zu dem Thema gut ins Gespräch, berichtet Späth. Der Stadtmarkt liege den Augsburger am Herzen. Wie der Lebensmittelhandel auf dem Markt gestärkt werden könnte, weiß auch Späth nicht, wie er zugibt. „Die Leute müssten wieder mehr auf dem Markt kaufen.“ Allerdings seien die Preise dort höher als im Supermarkt. (skro)