Straßenkünstler beleben Augsburg: So kam der neue Termin von „La Strada“ an an

Das Straßenkünstlerfestival La Strada hat am Wochenende viele Besucher in die Augsburger Innenstadt gelockt. Von Freitag bis Sonntag verwandelten 23 Künstlerinnen und Künstler aus zwölf Nationen den Rathausplatz und andere zentrale Orte in einen bunten, fröhlichen Zirkus. Zum ersten Mal fand das Festival am letzten Sommerferien-Wochenende statt und nicht wie bisher im Juli. Der neue Termin hat sich gut bewährt, fanden Organisatoren, Besucher und Künstler gleichermaßen.

Elian Bauer, Valerian Kapeller und Marin Bauer sind die Compagnie Trisoleil aus Linz. Sie unterhielten das Publikum auf dem Rathausplatz mit Jonglage und Akrobatik. Foto: Klaus Rainer Krieger

„Das Augsburger Publikum ist großartig und geht toll mit“, freute sich Artist Valerian Kapeller von der Compagnie Trisoleil. Zusammen mit seinen beiden Kollegen unterhielt er die Menschen auf dem Rathausplatz mit Akrobatik, Jonglage und Diabolo-Darbietungen. „Ich habe gehört, dass das Festival sonst zum Sommeranfang stattfand - uns passt der neue Termin sehr gut“, sagte er. Zum Ende des Sommers seien die meisten Straßenfestivals in Europa bereits vorbei. „La Strada verlängert für uns noch einmal die Saison - das passt uns hervorragend“, so der Künstler.

Auch der Argentinier Victor Rubilar war vom September-Termin angetan. Im Juli gibt es jede Menge Straßenfestivals und ich kann nicht auf allen auftreten“, sagte er. Im September sei die Saison praktisch vorbei, Augsburg käme ihm da sehr gelegen. Jubilar hält nach eigenen Angaben fünf Weltrekorde im Guinnes Buch der Rekorde. Auf La Strada zeigte er seine Jonglage mit fünf Fußbällen.

„Ein toller Abschluss der Sommerferien“

„Es ist doch ein toller Abschluss der Sommerferien“, fand der Augsburger Ulrich Hoffmann, der mit seinen Kindern den Aufführungen zuschaute. „Wir nehmen uns an zwei Tagen Zeit und schauen uns alles an“, erzählte er. „Mit gefällt besonders, dass jeder Künstler etwas anderes macht, obwohl es eigentlich immer Jonglage, Einrad und Diabolo ist“, so der Familienvater. Auch Ulrico Ackermann kann dem Termin etwas abgewinnen. „Im Juli ist so viel geboten - so wird der Sommer etwas entzerrt“, sagte der Augsburger.

Auch die Veranstalter sind zufrieden. „Der neue Termin kommt sehr gut an - vor allem Familien freuen sich, dass am letzten Ferienwochenende noch einmal etwas geboten ist“, sagt Heinz Stinglwagner von Augsburg Marketing. Das Wetter sei im Juli wie im September ein Risiko. Zuletzt hatte La Strada gemeinsam mit der Augsburger Weinstraße stattgefunden. In diesem Jahr war diese Veranstaltung verregnet. „Wir gehen davon aus, dass wir den Termin im September auch im kommenden Jahr beibehalten“, so Stinglwagner. Es gebe Überlegungen, dann wieder einen gemeinsamen Termin mit der Weinstraße zu finden.