La Strada 2025: Die wichtigsten Infos zum Straßenkünstlerfestival in Augsburg

Für viele Menschen in Augsburg und aus dem Umland ist es eins der Highlights unter den Sommerfesten: Das Straßenkünstlerfestival La Strada wird auch 2025 wieder viele Zuschauer in die Augsburger Innenstadt locken. Dabei präsentieren Straßenkünstler-Teams aus elf Ländern ihre Shows auf den verschiedenen Plätzen. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, mitten in der Augsburger Innenstadt Straßenkunst hautnah zu erleben.
Erstmals findet La Strada zu einem späteren Zeitpunkt als bisher statt. Das beliebte Straßenkünstlerfestival ist vom Anfang der Sommerferien ans Ende gerückt – und findet nun erst am zweiten Septemberwochenende statt. Mit diesem Schritt will die Stadt Augsburg den Veranstaltungsplan im Sommer entzerren und für mehr Belebung im September sorgen. Außerdem wird das Festival familienfreundlicher, denn die Shows dauern nicht mehr bis spät in den Abend, sondern enden etwas früher.
La Strada 2025 in Augsburg: Infos zu Datum, Uhrzeit und Ort
La Strada findet in diesem Jahr vom 12. bis 14. September statt. Das Programm beginnt am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils um 16 Uhr. Die letzte Show ist an allen drei Tagen ab 20 Uhr, Schluss ist danach um 21 Uhr. Das Festival findet an sechs verschiedenen Plätzen in der Augsburger Innenstadt statt – zum Beispiel auf dem Rathausplatz, dem Moritzplatz und dem Elias-Holl-Platz.
Programm und Orte bei La Strada 2025 in Augsburg
Insgesamt 16 Straßenkünstlerinnen und -künstler zeigen in diesem Jahr bei La Strada in Augsburg ihr Können. Ihre Shows sind verteilt auf sechs verschiedene Orte in der Augsburger Innenstadt.
- Rathausplatz
- Fuggerplatz
- Manzù-Brunnen
- Martin-Luther-Platz
- Moritzplatz
- Holbeinplatz
La Strada in Augsburg: Das Programm am Freitag, 12. September
- 16 bis 17 Uhr, Rathausplatz: Heromacro
- 16 bis 17 Uhr, Fuggerplatz: Agro The Clown
- 16 bis 17 Uhr, Manzù-Brunnen: Cia.JoCa
- 16 bis 17 Uhr, Martin-Luther-Platz: Companie Trisoleil
- 16 bis 17 Uhr, Moritzplatz: Herr Hundertpfund
- 16 bis 17 Uhr, Holbeinplatz: Trinity
- 17 bis 18 Uhr, Rathausplatz: Sportakrobatikverein Augsburg-Hochzoll 1957 e.V.
- 17 bis 18 Uhr, Fuggerplatz: Pauline Zoé
- 17 bis 18 Uhr, Manzù-Brunnen: The Professor
- 17 bis 18 Uhr, Martin-Luther-Platz: Mr Mostacho
- 17 bis 18 Uhr, Moritzplatz: Surprise Effect
- 17 bis 18 Uhr, Holbeinplatz: Bence Sarkadi Theater of Marionettes
- 18 bis 19 Uhr, Rathausplatz: El Diabolero
- 18 bis 19 Uhr, Fuggerplatz: Trinity
- 18 bis 19 Uhr, Manzù-Brunnen: Heromacro
- 18 bis 19 Uhr, Martin-Luther-Platz: Franktastico
- 18 bis 19 Uhr, Moritzplatz: The Street Circus
- 18 bis 19 Uhr, Holbeinplatz: Galirò eccentric one-man-band
- 19 bis 20 Uhr, Rathausplatz: Cia.JoCa
- 19 bis 20 Uhr, Fuggerplatz: Sportakrobatikverein Augsburg-Hochzoll 1957 e.V.
- 19 bis 20 Uhr, Manzù-Brunnen: Mr Mostacho
- 19 bis 20 Uhr, Martin-LutherPlatz: Bence Sarkadi Theater of Marionettes
- 19 bis 20 Uhr, Moritzplatz: Companie Trisoleil
- 19 bis 20 Uhr, Holbeinplatz: Agro The Clown
- 20 bis 21 Uhr, Rathausplatz: Surpreise Effect
- 20 bis 21 Uhr, Fuggerplatz: Pauline Zoé
- 20 bis 21 Uhr, Manzù-Brunnen: The Street Circus
- 20 bis 21 Uhr, Martin-Luther-Platz: Herr Hundertpfund
- 20 bis 21 Uhr, Moritzplatz: El Diabolero
- 20 bis 21 Uhr, Holbeinplatz: The Professor
La Strada in Augsburg: Das Programm am Samstag, 13. September
- 16 bis 17 Uhr, Rathausplatz: Trinity
- 16 bis 17 Uhr, Fuggerplatz: Surprise Effect
- 16 bis 17 Uhr, Manzù-Brunnen: The Street Circus
- 16 bis 17 Uhr, Martin-Luther-Platz: Companie Trisoleil
- 16 bis 17 Uhr, Moritzplatz: Bence Sarkadi Theater of Marionettes
- 16 bis 17 Uhr, Holbeinplatz: Herr Hundertpfund
- 17 bis 18 Uhr, Rathausplatz: Pauline Zoé
- 17 bis 18 Uhr, Fuggerplatz: Cia.JoCa
- 17 bis 18 Uhr, Manzù-Brunnen: Franktastico
- 17 bis 18 Uhr, Martin-Luther-Platz: Heromacro
- 17 bis 18 Uhr, Moritzplatz: Agro The Clown
- 17 bis 18 Uhr, Holbeinplatz: The Professor
- 18 bis 19 Uhr, Rathausplatz: The Street Circus
- 18 bis 19 Uhr, Fuggerplatz: Mr Mostacho
- 18 bis 19 Uhr, Manzù-Brunnen: Galirò eccentric one-man-band
- 18 bis 19 Uhr, Martin-Luther-Platz: Trinity
- 18 bis 19 Uhr, Moritzplatz: Herr Hundertpfund
- 18 bis 19 Uhr, Holbeinplatz: El Diabolero
- 19 bis 20 Uhr, Rathausplatz: Companie Trisoleil
- 19 bis 20 Uhr, Fuggerplatz: Pauline Zoé
- 19 bis 20 Uhr, Manzù-Brunnen: Surprise Effect
- 19 bis 20 Uhr, Martin-Luther-Platz: The Professor
- 19 bis 20 Uhr, Moritzplatz: Heromacro
- 19 bis 20 Uhr, Holbeinplatz: Bence Sarkadi Theater of Marionettes
- 20 bis 21 Uhr, Rathausplatz: Cia.JoCa
- 20 bis 21 Uhr, Fuggerplatz: El Diabolero
- 20 bis 21 Uhr, Manzù-Brunnen Mr Mostacho
- 20 bis 21 Uhr, Martin-Luther-Platz: Agro The Clown
- 20 bis 21 Uhr, Moritzplatz: Franktastico
- 20 bis 21 Uhr, Holbeinplatz: Galirò eccentric one-man-band
La Strada in Augsburg: Das Programm am Sonntag, 14. September
- 16 bis 17 Uhr, Rathausplatz: Agro the Clown
- 16 bis 17 Uhr, Fuggerplatz: Companie Trisoleil
- 16 bis 17 Uhr, Manzù-Brunnen: Cia.JoCa
- 16 bis 17 Uhr, Martin-Luther-Platz: Galirò eccentric one-man-band
- 16 bis 17 Uhr, Moritzplatz: Mr Mostacho
- 16 bis 17 Uhr, Holbeinplatz: Franktastico
- 17 bis 18 Uhr, Rathausplatz: El Diabolero
- 17 bis 18 Uhr, Fuggerplatz: Heromacro
- 17 Uhr bis 18 Uhr, Manzù-Brunnen: The Street Circus
- 17 Uhr bis 18 Uhr, Martin-Luther-Platz: Bence Sarkadi Theater of Marionettes
- 17 Uhr bis 18 Uhr, Moritzplatz: Surprise Effect
- 17 Uhr bis 18 Uhr, Holbeinplatz: Herr Hundertpfund
- 18 bis 19 Uhr, Rathausplatz
- 18 bis 19 Uhr, Fuggerplatz: Pauline Zoé
- 18 bis 19 Uhr, Manzù-Brunnen: Trinity
- 18 bis 19 Uhr, Martin-Luther-Platz: Franktastico
- 18 bis 19 Uhr, Moritzplatz: The Professor
- 18 bis 19 Uhr, Holbeinplatz: Galirò eccentric one-man-band
- 19 bis 20 Uhr, Rathausplatz: Cia.JoCa
- 19 bis 20 Uhr, Fuggerplatz: The Street Circus
- 19 bis 20 Uhr, Manzù-Brunnen: El Diabolero
- 19 bis 20 Uhr, Martin-Luther-Platz: Herr Hundertpfund
- 19 bis 20 Uhr, Moritzplatz: Heromacro
- 19 bis 20 Uhr, Holbeinplatz: Agro The Clown
- 20 bis 21 Uhr, Rathausplatz: Mr Mostacho
- 20 bis 21 Uhr, Fuggerplatz: Bence Sarkado Theater of Marionettes
- 20 bis 21 Uhr, Manzù-Brunnen: Surprise Effect
- 20 bis 21 Uhr, Martin-Luther-Platz: Trinity
- 20 bis 21 Uhr, Moritzplatz: Galirò eccentric one-man-band
- 20 bis 21 Uhr: Holbeinplatz: The Professor
