La Strada 2025: Die wichtigsten Infos zum Straßenkünstlerfestival in Augsburg

Für viele Menschen in Augsburg und aus dem Umland ist es eins der Highlights unter den Sommerfesten: Das Straßenkünstlerfestival La Strada wird auch 2025 wieder viele Zuschauer in die Augsburger Innenstadt locken. Dabei präsentieren Straßenkünstler-Teams aus elf Ländern ihre Shows auf den verschiedenen Plätzen. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, mitten in der Augsburger Innenstadt Straßenkunst hautnah zu erleben.

Erstmals findet La Strada zu einem späteren Zeitpunkt als bisher statt. Das beliebte Straßenkünstlerfestival ist vom Anfang der Sommerferien ans Ende gerückt – und findet nun erst am zweiten Septemberwochenende statt. Mit diesem Schritt will die Stadt Augsburg den Veranstaltungsplan im Sommer entzerren und für mehr Belebung im September sorgen. Außerdem wird das Festival familienfreundlicher, denn die Shows dauern nicht mehr bis spät in den Abend, sondern enden etwas früher.

La Strada 2025 in Augsburg: Infos zu Datum, Uhrzeit und Ort

La Strada findet in diesem Jahr vom 12. bis 14. September statt. Das Programm beginnt am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils um 16 Uhr. Die letzte Show ist an allen drei Tagen ab 20 Uhr, Schluss ist danach um 21 Uhr. Das Festival findet an sechs verschiedenen Plätzen in der Augsburger Innenstadt statt – zum Beispiel auf dem Rathausplatz, dem Moritzplatz und dem Elias-Holl-Platz.

Programm und Orte bei La Strada 2025 in Augsburg

Insgesamt 16 Straßenkünstlerinnen und -künstler zeigen in diesem Jahr bei La Strada in Augsburg ihr Können. Ihre Shows sind verteilt auf sechs verschiedene Orte in der Augsburger Innenstadt.

Rathausplatz

Fuggerplatz

Manzù-Brunnen

Martin-Luther-Platz

Moritzplatz

Holbeinplatz

La Strada in Augsburg: Das Programm am Freitag, 12. September

16 bis 17 Uhr, Rathausplatz: Heromacro

16 bis 17 Uhr, Fuggerplatz: Agro The Clown

16 bis 17 Uhr, Manzù-Brunnen: Cia.JoCa

16 bis 17 Uhr, Martin-Luther-Platz: Companie Trisoleil

16 bis 17 Uhr, Moritzplatz: Herr Hundertpfund

16 bis 17 Uhr, Holbeinplatz: Trinity

17 bis 18 Uhr, Rathausplatz: Sportakrobatikverein Augsburg-Hochzoll 1957 e.V.

17 bis 18 Uhr, Fuggerplatz: Pauline Zoé

17 bis 18 Uhr, Manzù-Brunnen: The Professor

17 bis 18 Uhr, Martin-Luther-Platz: Mr Mostacho

17 bis 18 Uhr, Moritzplatz: Surprise Effect

17 bis 18 Uhr, Holbeinplatz: Bence Sarkadi Theater of Marionettes

18 bis 19 Uhr, Rathausplatz: El Diabolero

18 bis 19 Uhr, Fuggerplatz: Trinity

18 bis 19 Uhr, Manzù-Brunnen: Heromacro

18 bis 19 Uhr, Martin-Luther-Platz: Franktastico

18 bis 19 Uhr, Moritzplatz: The Street Circus

18 bis 19 Uhr, Holbeinplatz: Galirò eccentric one-man-band

19 bis 20 Uhr, Rathausplatz: Cia.JoCa

19 bis 20 Uhr, Fuggerplatz: Sportakrobatikverein Augsburg-Hochzoll 1957 e.V.

19 bis 20 Uhr, Manzù-Brunnen: Mr Mostacho

19 bis 20 Uhr, Martin-LutherPlatz: Bence Sarkadi Theater of Marionettes

19 bis 20 Uhr, Moritzplatz: Companie Trisoleil

19 bis 20 Uhr, Holbeinplatz: Agro The Clown

20 bis 21 Uhr, Rathausplatz: Surpreise Effect

20 bis 21 Uhr, Fuggerplatz: Pauline Zoé

20 bis 21 Uhr, Manzù-Brunnen: The Street Circus

20 bis 21 Uhr, Martin-Luther-Platz: Herr Hundertpfund

20 bis 21 Uhr, Moritzplatz: El Diabolero

20 bis 21 Uhr, Holbeinplatz: The Professor

La Strada in Augsburg: Das Programm am Samstag, 13. September

16 bis 17 Uhr, Rathausplatz: Trinity

16 bis 17 Uhr, Fuggerplatz: Surprise Effect

16 bis 17 Uhr, Manzù-Brunnen: The Street Circus

16 bis 17 Uhr, Martin-Luther-Platz: Companie Trisoleil

16 bis 17 Uhr, Moritzplatz: Bence Sarkadi Theater of Marionettes

16 bis 17 Uhr, Holbeinplatz: Herr Hundertpfund

17 bis 18 Uhr, Rathausplatz: Pauline Zoé

17 bis 18 Uhr, Fuggerplatz: Cia.JoCa

17 bis 18 Uhr, Manzù-Brunnen: Franktastico

17 bis 18 Uhr, Martin-Luther-Platz: Heromacro

17 bis 18 Uhr, Moritzplatz: Agro The Clown

17 bis 18 Uhr, Holbeinplatz: The Professor

18 bis 19 Uhr, Rathausplatz: The Street Circus

18 bis 19 Uhr, Fuggerplatz: Mr Mostacho

18 bis 19 Uhr, Manzù-Brunnen: Galirò eccentric one-man-band

18 bis 19 Uhr, Martin-Luther-Platz: Trinity

18 bis 19 Uhr, Moritzplatz: Herr Hundertpfund

18 bis 19 Uhr, Holbeinplatz: El Diabolero

19 bis 20 Uhr, Rathausplatz: Companie Trisoleil

19 bis 20 Uhr, Fuggerplatz: Pauline Zoé

19 bis 20 Uhr, Manzù-Brunnen: Surprise Effect

19 bis 20 Uhr, Martin-Luther-Platz: The Professor

19 bis 20 Uhr, Moritzplatz: Heromacro

19 bis 20 Uhr, Holbeinplatz: Bence Sarkadi Theater of Marionettes

20 bis 21 Uhr, Rathausplatz: Cia.JoCa

20 bis 21 Uhr, Fuggerplatz: El Diabolero

20 bis 21 Uhr, Manzù-Brunnen Mr Mostacho

20 bis 21 Uhr, Martin-Luther-Platz: Agro The Clown

20 bis 21 Uhr, Moritzplatz: Franktastico

20 bis 21 Uhr, Holbeinplatz: Galirò eccentric one-man-band

La Strada in Augsburg: Das Programm am Sonntag, 14. September

16 bis 17 Uhr, Rathausplatz: Agro the Clown

16 bis 17 Uhr, Fuggerplatz: Companie Trisoleil

16 bis 17 Uhr, Manzù-Brunnen: Cia.JoCa

16 bis 17 Uhr, Martin-Luther-Platz: Galirò eccentric one-man-band

16 bis 17 Uhr, Moritzplatz: Mr Mostacho

16 bis 17 Uhr, Holbeinplatz: Franktastico

17 bis 18 Uhr, Rathausplatz: El Diabolero

17 bis 18 Uhr, Fuggerplatz: Heromacro

17 Uhr bis 18 Uhr, Manzù-Brunnen: The Street Circus

17 Uhr bis 18 Uhr, Martin-Luther-Platz: Bence Sarkadi Theater of Marionettes

17 Uhr bis 18 Uhr, Moritzplatz: Surprise Effect

17 Uhr bis 18 Uhr, Holbeinplatz: Herr Hundertpfund

18 bis 19 Uhr, Rathausplatz

18 bis 19 Uhr, Fuggerplatz: Pauline Zoé

18 bis 19 Uhr, Manzù-Brunnen: Trinity

18 bis 19 Uhr, Martin-Luther-Platz: Franktastico

18 bis 19 Uhr, Moritzplatz: The Professor

18 bis 19 Uhr, Holbeinplatz: Galirò eccentric one-man-band

19 bis 20 Uhr, Rathausplatz: Cia.JoCa

19 bis 20 Uhr, Fuggerplatz: The Street Circus

19 bis 20 Uhr, Manzù-Brunnen: El Diabolero

19 bis 20 Uhr, Martin-Luther-Platz: Herr Hundertpfund

19 bis 20 Uhr, Moritzplatz: Heromacro

19 bis 20 Uhr, Holbeinplatz: Agro The Clown

20 bis 21 Uhr, Rathausplatz: Mr Mostacho

20 bis 21 Uhr, Fuggerplatz: Bence Sarkado Theater of Marionettes

20 bis 21 Uhr, Manzù-Brunnen: Surprise Effect

20 bis 21 Uhr, Martin-Luther-Platz: Trinity

20 bis 21 Uhr, Moritzplatz: Galirò eccentric one-man-band

20 bis 21 Uhr: Holbeinplatz: The Professor