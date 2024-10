Italienische Küche mit besonderem Flair: So isst man im neuen „La Tavernetta im Glaspalast“

Es ist ein Lokal mit einem besonderen Flair. Eingebettet in die denkmalgeschützte Architektur des Glaspalastes. Umgeben von zahllosen Kunstwerken und einem Stück Augsburger Industriegeschichte. 15 Jahre lang kamen Freunde der gehobenen italienischen Küche im „Magnolia“ im Augsburger Glaspalast auf ihre Kosten. Seit Mitte September nun ist Skender Gashi, der 2016 das „La Tavernetta“ in der Ludwigstraße eröffnete, hier der Chef in der Küche. Mit dem zweiten Standort im Textilviertel, sagt er, habe sich für ihn ein Traum erfüllt.

Katharina Indrich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ludwigstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Glaspalast Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis