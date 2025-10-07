Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Ladendieb in Augsburg bedroht Angestellte mit Messer und flüchtet

Augsburg-Kriegshaber

Ladendieb in Augsburg bedroht Angestellte mit einem Messer

Der 28-jährige Mann flüchtet anschließend. Weit kommt er nicht, die Polizei schreitet ein.
Von Michael Hörmann
    • |
    • |
    • |
    Ein Ladendieb in Augsburg bedrohte einen Angestellten des Supermarkts.
    Ein Ladendieb in Augsburg bedrohte einen Angestellten des Supermarkts. Foto: Roland Furthmair

    Spektakulärer Ladendiebstahl in Augsburg: Am Montag entwendete ein 28-jähriger Mann Waren aus einem Supermarkt in der Franz-Kobinger-Straße in Kriegshaber. Er bedrohte Angestellte mit einem Messer. Danach floh er. Zum Glück wurden keine Personen verletzt.

    Angestellter beobachtet den Ladendiebstahl

    Gegen 19.30 Uhr beobachtete laut Polizei ein Angestellter den 28-Jährigen, wie er mehrere Produkte in seinem Rucksack verstaute. Anschließend verließ der 28-jährige Mann den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Zwei Angestellte des Supermarkts sprachen den Mann an. Hierbei zückte der 28-Jährige ein Küchenmesser und bedrohte die Angestellten.

    Anschließend flüchtete der Mann. Beamte nahmen den 28-Jährigen fest. Im Rucksack des Mannes wurde weiteres Diebesgut gefunden. Der Beuteschaden liegt im mittleren zweistelligen Bereich.

    Aufgrund des aggressiven Verhaltens des 28-Jährigen nahmen ihn die Polizeibeamten fest. Der Mann wurde in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht. Das ist nicht der erste Fall in letzter Zeit.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden