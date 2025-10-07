Ladendieb in Augsburg bedroht Angestellte mit einem Messer

Spektakulärer Ladendiebstahl in Augsburg: Am Montag entwendete ein 28-jähriger Mann Waren aus einem Supermarkt in der Franz-Kobinger-Straße in Kriegshaber. Er bedrohte Angestellte mit einem Messer. Danach floh er. Zum Glück wurden keine Personen verletzt.

Angestellter beobachtet den Ladendiebstahl

Gegen 19.30 Uhr beobachtete laut Polizei ein Angestellter den 28-Jährigen, wie er mehrere Produkte in seinem Rucksack verstaute. Anschließend verließ der 28-jährige Mann den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Zwei Angestellte des Supermarkts sprachen den Mann an. Hierbei zückte der 28-Jährige ein Küchenmesser und bedrohte die Angestellten.

Anschließend flüchtete der Mann. Beamte nahmen den 28-Jährigen fest. Im Rucksack des Mannes wurde weiteres Diebesgut gefunden. Der Beuteschaden liegt im mittleren zweistelligen Bereich.

Aufgrund des aggressiven Verhaltens des 28-Jährigen nahmen ihn die Polizeibeamten fest. Der Mann wurde in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht. Das ist nicht der erste Fall in letzter Zeit.