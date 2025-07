Neue Chance für moderne Verkaufskonzepte

Es ist gut, dass das neue Bayerische Ladenschlussgesetz auch in Augsburg endlich Klarheit im Umgang mit Automatenkiosken schafft und den Betrieb rund um die Uhr ermöglicht. Bisher war die Stadt in der Auslegung der vorher gültigen Vorschriften zu streng und hat den modernen Entwicklungen kaum Raum gegeben - obwohl das, wie es Umlandgemeinden und andere Kommunen in Bayern gezeigt haben, möglich gewesen wäre. Das neue Gesetz schlägt nun zwei Fliegen mit einer Klappe: Es schafft für die Stadt die gewünschte Rechtsgrundlage und für Betreiber von Automatenkiosken Sicherheit, dass diese nun auch hier wirtschaftlich betrieben werden können.



Dass die Zahl der Automatenkioske steigen wird, ist zu erwarten, eine regelrechte Schwemme eher nicht. Mietvorstellungen von Immobilienbesitzern und Ladenbetreibern gingen schon in der Vergangenheit teils deutlich auseinander und verhinderten eine Ansiedlung. Abgesehen von reinen Automatenkiosken schafft die neue Regelung dazu noch andere Möglichkeiten. Konzepte wie personallos betriebene Verkaufscontainer für Metzgereien könnten in Zeiten von Personalmangel Vorteile für die Branche, aber auch den Kunden bringen.



Es ist daher richtig, dass Ordnungsreferent Frank Pintsch die neuen Freiheiten erst einmal testen will, bevor regulierend eingegriffen wird. So lässt sich der Weg für eine moderne, kundenorientierte Stadt ebnen.

