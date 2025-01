Landschaftspflegeverband entfernt Sträucher im Wald und auf Heideflächen

Der Landschaftspflegeverband der Stadt Augsburg führt in den kommenden Wochen Busch- und Sträucherrückschnitte auf Heideflächen und in Kiefernwäldern durch. Aufgelichtet werden sollen die Schießplatzheide und angrenzende Kiefernwälder im Stadtwald, die nördlich der Stadt gelegenen Lechauen sowie die Wertachauen bei Inningen. Zum Einsatz kommt auch schweres Gerät. Die Lech- und Wertachheiden sowie die Kiefernwälder gehörten zu den artenreichsten Lebensräumen in Mitteleuropa, erklärt Geschäftsführer Nicolas Liebig. Durch die Maßnahmen soll der Lebensraum von seltenen Tier- und Pflanzenarten verbessert werden.

In den Sommermonaten tragen bereits Schafe, Ziegen, Rinder sowie Wildpferde durch das Abweiden der Flächen zum natürlichen Schutz der Lebensräume bei. Vermieden würde so der Aufwuchs von konkurrenzstarken Sträuchern und Gräsern, so Liebig. „Trotz unserer jährlichen Pflegemaßnahmen müssen wir alle paar Jahre Sträucher durch Maschineneinsatz zurückdrängen. Diesen Winter ist es wieder so weit. Vor allem den Aufwuchs von Weiden gilt es in Schach zu halten“, erläutert Liebig die anstehenden Maßnahmen. Bis spätestens Ende Februar sollen die Arbeiten beendet sein. (lfr)