Diese Augsburger Kandidaten wollen mit ihren Parteien neu in den Landtag

Die Chancen auf einen Einzug in den Landtag sind für manche Parteien durchwachsen. Aber auch sie kämpfen in den Augsburger Stimmkreisen teils engagiert um jede Stimme.

Sechs Parteien sind aktuell im Landtag - in den vergangenen Tagen haben wir die Direktkandidaten dieser Parteien in den beiden Augsburger Stimmkreisen vorgestellt. Es gibt aber noch sechs weitere Parteien und Kandidaten, die den Sprung in den Landtag neu schaffen wollen. Dass sie ein Direktmandat in Augsburg erringen, gilt als praktisch ausgeschlossen. Für sie würde der Weg ins Parlament allenfalls über die Liste führen, wobei nach den derzeitigen landesweiten Prognosen keine dieser Parteien die Fünf-Prozent-Hürde schaffen würde – was die Parteien aber nicht davon abhält, teils sehr engagiert mit Infoständen und Veranstaltungen um jede Stimme zu kämpfen. Wer in Augsburg antritt:

Linke: In Augsburg-Ost bewirbt sich Fritz Effenberger um das Direktmandat . Effenberger war in der Vergangenheit bei der Piratenpartei engagiert, jetzt tritt der Pädagogische Assistent für die Linken an. Im Augsburger Westen kandidiert Student Niko Thomas für das Direktmandat .

Dom-Mesner tritt wie schon vor fünf Jahren für die im Augsburger Osten an, im Westen ist es Fahrschullehrer , bekannt von den Königstreuen in . ÖDP : Im Augsburger Osten tritt der evangelische Theologe Peter Biet als Direktkandidat der Ökologisch-Demokratischen Partei an. Biet war ursprünglich ÖDP-Mitglied, war dann eine Zeit lang bei der SPD engagiert und führte den Ortsverein Herrenbach/Spickel, bevor er 2020 wieder zur ÖDP zurückkehrte. Im Westen kandidiert Christian Pettinger , das bekannteste Gesicht der Augsburger ÖDP . Der Software-Ingenieur sitzt im Augsburger Stadtrat.

Bei den Satirikern tritt im Augsburger Osten Gastronomin und Stadträtin als Direktkandidatin an. Im Westen ist Gastronom Stefan Bob Meitinger der Direktkandidat. V-Partei: Die Veganer-Partei, die ihren Bundessitz in Augsburg hat, hat im Osten Bernd Beigl – der als Beruf Stadtführer angibt – aufgestellt. Beigl machte in der Vergangenheit durch mehrere Initiativen, etwa die Fahrradrikscha in Augsburg oder das Integrationsprojekt Kulturküche, auf sich aufmerksam. In Augsburg-West bewirbt sich Natalie Brugger , von Beruf Area Managerin, um das Direktmandat .

