06:46 Uhr

Wählt Augsburg bei der Landtagswahl anders als der Rest von Bayern?

In einer guten Woche wird in Bayern der Landtag gewählt.

Plus Die bayernweiten Prognosen sehen einen Dreikampf zwischen FW, Grünen und AfD um Platz zwei. Augsburgs Ergebnis unterscheidet sich traditionell vom Landesergebnis.

Von Stefan Krog

Davon zu sprechen, dass es eng für die CSU wurde vor fünf Jahren, wäre übertrieben, aber 2018 konnten die Grünen im Augsburger Osten zumindest Morgenluft wittern: Damals lagen zwischen CSU-Kandidat Andreas Jäckel und Grünen-Kandidatin Stephanie Schuhknecht nur noch 6,5 Prozentpunkte beim Erststimmenergebnis. Immer noch ein klarer Unterschied, aber der früher komfortable Abstand der CSU zu Mitbewerbern war deutlich zusammengeschmolzen. Und jetzt? Im landesweiten Trend liegt die CSU mit 36 Prozent vorn, Freie Wähler, Grüne und AfD folgen in Umfragen eng aufeinander und liegen irgendwo bei 15 Prozent. Dass es auch in Augsburg genauso kommt, darf als unwahrscheinlich gelten - das Wahlergebnis in der Großstadt sieht traditionell etwas anders aus als im landesweiten Schnitt.

Landtagswahl 2023: So sieht eine Prognose für Augsburg aus

Beispielhaft hat unsere Redaktion für den Stimmkreis Augsburg-West eine Prognose vom Hamburger Unternehmen election.de errechnen lassen (Stand vergangener Sonntag). Derartige Prognosen für einzelne Stimmkreise sind mit gewissen Unsicherheiten behaftet - sie basieren auf einem mathematischen Modell, das aufgrund genereller Stimmungslage im Land, bisherigen Stimmkreis-Wahlergebnissen und aufgestellten Kandidaten die Erststimmen-Verteilung berechnet. Einen Anhaltspunkt geben die Werte zur Erststimmenverteilung gleichwohl. Im Westen käme CSU-Kandidat Leo Dietz auf 31 Prozent, gefolgt von Cemal Bozoglu (Grüne; 19 Prozent), Raimond Scheirich (AfD; 15 Prozent) und Claudia Schuster (Freie Wähler; 13 Prozent). Florian Freund ( SPD) würde bei zehn Prozent landen. Das wäre im Vergleich zu 2018 eine Verschlechterung für CSU und Grüne um zwei bzw. drei Prozentpunkte und eine Verbesserung für Freie Wähler und AfD in der Größenordnung von vier Prozentpunkten. Die SPD bliebe in etwa beim damaligen Ergebnis.

