Laser-Spiel in Augsburg artet aus: Die Polizei muss einschreiten

Augsburg-Lechhausen

Laser-Spiel in Augsburg artet aus: Zwei Kontrahenten geraten in Streit

Die Polizei schreitet ein. Es ging um die Drohung, echte Munition zu besitzen.
Von Michael Hörmann
    Bei einem Laser-Spiel gerieten Kontrahenten in Streit.
    Bei einem Laser-Spiel gerieten Kontrahenten in Streit. Foto: Simon Neidinger (Symbolbild)

    Laser-Spiele sollen Spaß machen. In diesem Fall gelang es nicht. Sogar die Polizei musste anrücken. Die Tat passierte in Augsburg- Lechhausen.

    Bei einem Spiel geritten Kontrahenten in Streit

    Laut Polizei kam es am zu einem Polizeieinsatz nach einer Streitigkeit bei einem LaserTag-Spiel in der Brixener Straße. Gegen 23.15 Uhr kam es offenbar zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 30-Jährigen und einem 31-Jährigen während eines Spiels. Dabei bedrohte der 30-Jährige den 31-Jährigen verbal. Er soll zudem nach derzeitigen Erkenntnissen geäußert haben, dass sich echte Munition in seinem Auto befände.

    Daraufhin wurde die Polizei informiert. Einsatzkräfte fanden bei der Überprüfung vor Ort weder Munition noch andere gefährliche Gegenstände auf. Alle Beteiligten wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung gegen den 31-Jährigen. (möh)

