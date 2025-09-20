Icon Menü
Latztruhe in Augsburg: Seit 13 Jahren erfolgreich mit Öko-Kinderkleidung

Augsburg

„Ich hatte nicht viel zu verlieren“: Die Erfolgsgeschichte der Latztruhe

Als Julia Lauterbach ihre „Latztruhe“ in Augsburg eröffnete, waren Freunde skeptisch. Doch sie selbst glaubte immer an ihre Idee – und blieb offen für Veränderungen.
Von Daniela de Haen
    Seit 13 Jahren verkauft Julia Lauterbach ökologische Kinderkleidung in Augsburg. Gerade hat sie ihre „Latztruhe“ umgebaut. Im hinteren Bereich gibt es seit August auch Barfußschuhe.
    Seit 13 Jahren verkauft Julia Lauterbach ökologische Kinderkleidung in Augsburg. Gerade hat sie ihre „Latztruhe“ umgebaut. Im hinteren Bereich gibt es seit August auch Barfußschuhe. Foto: Klaus Rainer Krieger

    Als Julia Lauterbach 2012 ihren ersten kleinen Laden im Augsburger Domviertel eröffnete, hatte sie kaum mehr als eine günstige Miete und die Überzeugung, dass ökologische Kinderkleidung eine Zukunft hat. 13 Jahre später steht die 44-Jährige in ihrer „Latztruhe“ in der Altstadt, wo das Angebot inzwischen über Mode hinausgeht. Veränderungen schrecken Lauterbach nicht, im Gegenteil.

