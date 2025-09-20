„Ich hatte nicht viel zu verlieren“: Die Erfolgsgeschichte der Latztruhe

Als Julia Lauterbach 2012 ihren ersten kleinen Laden im Augsburger Domviertel eröffnete, hatte sie kaum mehr als eine günstige Miete und die Überzeugung, dass ökologische Kinderkleidung eine Zukunft hat. 13 Jahre später steht die 44-Jährige in ihrer „Latztruhe“ in der Altstadt, wo das Angebot inzwischen über Mode hinausgeht. Veränderungen schrecken Lauterbach nicht, im Gegenteil.
