So wird man fit für den Welterbelauf

Plus Anfang Juni hat das Lauf-Event in Augsburg seine Premiere. Adam Pilawa gibt Trainingstipps, wie Freizeitsportler rechtzeitig fit werden.

Von Wilfried Matzke

Der Augsburger Welterbelauf feiert am 2. Juni seine Premiere. An diesem Sonntagvormittag werden am Rathausplatz vier verschiedene Rennen bis hin zu einem Halbmarathon über 21,1 Kilometer gestartet. Es bleibt noch genügend Zeit, um sich auf das neue Breitensport-Event im Herzen der Stadt vorzubereiten. "Jeder, der eine gewisse Grundkondition mitbringt, kann in zehn Wochen fit für die Zehn-Kilometer-Strecke werden", erläutert Adam Pilawa.

Der 47-Jährige ist der Cheftrainer der Läufer- und Triathleten-Hochburg TG Viktoria Augsburg. "Man macht als Anfänger vieles intuitiv richtig, denn Laufen ist der wohl unkomplizierteste Sport", stellt er voran. Die Neu- und Wiedereinsteiger sollten am besten mit Trainingsläufen beginnen, die von ein- bis zweiminütigen Gehpausen unterbrochen werden. So gelten dreimal zehn Minuten Laufen als guter Trainingsstart für Einsteiger mit einer Grundkondition. "Ein Lauftempo, bei dem man sich bequem mit seinem Trainingspartner unterhalten kann, ist sinnvoll", betont Adam Pilawa. Für die Entwicklung der Ausdauer sei die Regelmäßigkeit des Trainings wichtig. Daher sind möglichst drei bis vier Einheiten pro Woche einzuplanen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

