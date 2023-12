Augsburg

07:49 Uhr

Leben im Niemandsland: In Augsburg leben 90 "staatenlose" Menschen

Plus In Augsburg leben Menschen, die als "staatenlos" gelten. Die Betroffenen haben verschiedene Hintergründe, stehen vor Problemen – und könnten zahlreicher werden.

Von Max Kramer Artikel anhören Shape

Mit besonderen, auch herausfordernden Situationen kennen sie sich bei "Tür an Tür" aus. Der Verein setzt sich seit mehr als 30 Jahren für zugewanderte Menschen ein. Doch selbst dort, wo bewegte Geschichten quasi Alltag sind, fallen manche Fälle aus dem Raster. Wenn ein Staatenloser erscheint, zum Beispiel, um sich beraten zu lassen, dann kommt dieser Umstand häufig erst gar nicht zur Sprache – niemand "muss" seinen Status preisgeben, es geht in erster Linie um Fragen des Aufenthaltsstatus. Doch wenn es dann um die Probleme geht, vor denen diese Menschen stehen, dann landet man nicht selten bei ihrem Pass. Oder dem Pass, den sie nicht haben.

Wie das Bundesinnenministerium auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, waren mit Stichtag 31. Oktober 2023 knapp 30.000 Personen in Deutschland als "staatenlos" gemeldet, davon rund 4000 in Bayern. In Augsburg haben derzeit 90 Personen keine Staatsangehörigkeit. Staatenlosigkeit, sagt Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU), gelte entweder nach entsprechender Auskunft der jeweiligen Person oder nach einem speziellen Feststellungsverfahren durch die Behörden. Dieses Verfahren sei bei 30 Personen, die derzeit in Augsburg leben, durchgeführt worden. "Die Feststellung der Staatenlosigkeit ist in diesen Fällen häufig auf den Umstand zurückzuführen, dass der eigentliche Herkunftsstaat nicht mehr existiert", sagt Pintsch und nennt als Beispiele die ehemalige Sowjetunion oder das ehemalige Jugoslawien. "Wenn in den Nachfolgestaaten – aus welchen Gründen auch immer – keine Nachregistrierung erfolgt ist, kann das letztendlich zur Staatenlosigkeit führen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen