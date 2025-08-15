Leben mit einem Au-pair: „Er ist für uns ein Teil der Familie“

Wenn Lilli heute von der Schule nach Hause kommt, ist Mama Nadine auf einem Termin unterwegs. Ihr Papa ist noch in der Arbeit. Und so wird eben Emil heute die Zehnjährige in Empfang nehmen, ihr vielleicht etwas vorlesen oder im Kinderzimmer mit ihr spielen. Gut möglich, dass zwischendrin mal das ein oder andere Wort in Mandarin fällt. Denn der 19-Jährige kommt eigentlich aus China. Seit Februar lebt er als Au-pair bei Familie Rautenstrauch in Augsburg. Und ist schon ein fester Bestandteil der Familie geworden.
Augsburg
