Augsburg

Leben mit einem Au-pair: „Er ist für uns ein Teil der Familie“

Seit acht Jahren wohnen bei Familie Rautenstrauch junge Menschen aus Asien. Das eröffnet den Kindern eine andere Kultur. Und den Au-pairs neue Möglichkeiten.
Von Katharina Indrich
    Au-pair Emil (Mitte) fühlt sich in seiner Familie wohl. Christian Maurer, Lilli, Lian und Nadine Rautenstrauch (von links) leben seit 2017 fast durchgehend mit Menschen aus Asien unter einem Dach.
    Au-pair Emil (Mitte) fühlt sich in seiner Familie wohl. Christian Maurer, Lilli, Lian und Nadine Rautenstrauch (von links) leben seit 2017 fast durchgehend mit Menschen aus Asien unter einem Dach. Foto: Marcus Merk

    Wenn Lilli heute von der Schule nach Hause kommt, ist Mama Nadine auf einem Termin unterwegs. Ihr Papa ist noch in der Arbeit. Und so wird eben Emil heute die Zehnjährige in Empfang nehmen, ihr vielleicht etwas vorlesen oder im Kinderzimmer mit ihr spielen. Gut möglich, dass zwischendrin mal das ein oder andere Wort in Mandarin fällt. Denn der 19-Jährige kommt eigentlich aus China. Seit Februar lebt er als Au-pair bei Familie Rautenstrauch in Augsburg. Und ist schon ein fester Bestandteil der Familie geworden.

