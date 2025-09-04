Leben nach der Katastrophe: Wie Lokführer nach tödlichen Unfällen leiden

Herbert Hartmann weiß noch genau, wie es bei ihm war. Der Lokführer fuhr mit der Regionalbahn von Augsburg in Richtung Donauwörth, es war in der Früh, kurz vor Langweid setzte es einen Schlag. Hartmann sagt, er habe nicht gesehen, was passiert war; er dachte an einen Tierunfall. „Es war neblig, es war dunkel.“ Als er anhielt und nachschaute, erkannte er die Leiche einer jungen Frau. Sie war von einem Feld aus auf die Gleise gegangen, wohl ein Suizid. Ein tragisches Ereignis – und kein Einzelfall. Es dürfte viele Lokführer geben, die im Laufe ihrer Berufslaufbahn ähnliche Situationen erleben, unverschuldet Bekanntschaft mit dem Tod machen. Und damit leben müssen.

