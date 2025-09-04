Icon Menü
Augsburg

Leben nach der Katastrophe: Wie Lokführer nach tödlichen Unfällen leiden

Viele Lokführer machen unverschuldet Bekanntschaft mit dem Tod, erst kürzlich gab es einen Fall in Augsburg. Ein Betroffener erzählt, wie er mit der Situation umging.
Von Jan Kandzora
    In Augsburg-Oberhausen ereignete sich zuletzt ein tödlicher Vorfall auf dem Gleis. Für Lokführer sind solche Erlebnisse oft schwer zu verarbeiten.
    In Augsburg-Oberhausen ereignete sich zuletzt ein tödlicher Vorfall auf dem Gleis. Für Lokführer sind solche Erlebnisse oft schwer zu verarbeiten. Foto: Christoph Bruder

    Herbert Hartmann weiß noch genau, wie es bei ihm war. Der Lokführer fuhr mit der Regionalbahn von Augsburg in Richtung Donauwörth, es war in der Früh, kurz vor Langweid setzte es einen Schlag. Hartmann sagt, er habe nicht gesehen, was passiert war; er dachte an einen Tierunfall. „Es war neblig, es war dunkel.“ Als er anhielt und nachschaute, erkannte er die Leiche einer jungen Frau. Sie war von einem Feld aus auf die Gleise gegangen, wohl ein Suizid. Ein tragisches Ereignis – und kein Einzelfall. Es dürfte viele Lokführer geben, die im Laufe ihrer Berufslaufbahn ähnliche Situationen erleben, unverschuldet Bekanntschaft mit dem Tod machen. Und damit leben müssen.

