Garten, Wald und Wiese: Überall ist ein nützliches Kraut gewachsen

Wer seinen Garten bewusst anpflanzt, kann aus Blumen und Kräutern gesunde Geschenke oder Heilmittel machen. Auch Wald- und Wiesenspaziergänge lohnen sich kulinarisch.

Gut, die Arbeit ist eine Sache. Aber ein eigener Garten macht eben auch viel Freude: Er ist Naherholungsgebiet, Kinderspielplatz, Vogelbeobachtungsgebiet - und manchmal auch Apotheke und Geschenkeladen. Denn aus Pflanzen und Gehölzen kann man besondere Dinge machen, vom Sirup bis zur Seife. Wer selbst keinen Garten hat, kann auch in der Natur mit dem Sammelkorb auf Streifzug gehen. An Wegen, auf Wiesen und in Wäldern ist allerlei Kraut für Heilmittel und Gerichte zum Selbermachen gewachsen. Hier einige Tipps zum Sammeln, Verarbeiten - und Lesen.

Die Natur ist ein Selbstbedienungsladen, sofern man es mit dem Mitnehmen nicht übertreibt. Sammeln für den Eigengebrauch ist in Wäldern und an Wegesrändern erlaubt, sofern die Pflanzen nicht geschützt sind. Im eigenen Garten kann man sich ohnehin nach Herzenslust bedienen. Sinnvoll wäre natürlich, man würde ihn von Anfang an entsprechend anpflanzen. Aber selbst manches Unkraut, das sich irgendwann selbst aussät, ist für die Hausapotheke oder den Salat nützlich.

Wildkräuter sind in Gärten nicht gerne gesehen. Warum sie dann nicht einfach aufessen? In Salaten etwa sorgen sie für Abwechslung in der Küche. Foto: Mascha Brichta/dpa-tmn

Ein umfassendes Werk über Wildkräuter hat Spiegel-Bestsellerautorin Susanne Hansch mit ihrer "Wildkräuter-Kochschule" zusammengestellt. Ihr Anliegen ist es, wild wachsende Pflanzen stärker ins Bewusstsein zu rücken, "denn sie haben ein enormes Potenzial, unsere Ernährung zu verbessern", so Hansch. Die Dichte an wichtigen Nährstoffen sei bei Wildpflanzen höher als bei gezüchtetem Gemüse. Bedingt durch die Artenvielfalt bieten Wildpflanzen auch mehr Inhaltsstoffe, und: "Sie bringen neue Geschmäcker in unsere kulinarische Welt."

Wildkräuter sammeln: Vorsicht vor manchen Inhaltsstoffen

Im Gegensatz zu Gemüse und Kräutern aus dem Supermarkt, sind Pflanzen aus Wald und Wiese stets saisonal und regional. Hansch rät jedoch, sich genau mit den Inhaltsstoffen zu befassen, denn nicht alle sind unbedingt förderlich für die Gesundheit. Ein Beispiel: Steinklee und Waldmeister enthalten Cumarin, ein Inhaltsstoff, der freigesetzt wird, wenn eine Pflanze zum Beispiel durch Trockenheit Stress ausgesetzt ist. Wer dieses Aroma künstlich erzeugen möchte, lässt den Waldmeister vor dem Verzehr anwelken. Zu viel Cumarin allerdings könne Kofpschmerzen und sogar Erbrechen hervorrufen. Auch für viele andere unbedenkliche, aber auch heiklere Inhaltsstoffe hat die Autorin ihrem Buch ein ausführliches Glossar hinzugefügt, das Sammlern das Einordnen erleichtert.

Rezept für schwäbischen Salzkuchen mit Wildkräutern 1 / 8 Zurück Vorwärts Zutaten für eine runde Form (34 cm Durchmesser): 250 g Weizen- oder Dinkelmehl, 110 ml Milch, 12 g frische Hefe, 1/2 TL Zucker, 40 g Butter, 1 Ei, 1 TL Salz, 100 g gekochte Kartoffeln, 80 g gemischte Wildkräuter und -blüten wie Bärlauch, Rainkohl, Spitzwegerich, Klee oder Gänseblümchen, 250 ml saure Sahne, 250 ml süße Sahne, 3 Eier, 80 g geriebener, würziger Käse.

Zubereitung: Mehl in eine Schüssel geben und eine Mulde darin formen. Lauwarme Milch darin mit der Hefe und dem Zucker verrühren. Abgedeckt gehen lassen, bis die Hefe Bläschen zeigt (ca. 30. Minuten).

Butter, Ei und 1/2 TL Salz zugeben und alles zu einem geschmeidigen Teig kneten, abdecken und noch mal gut aufgehen lassen (wiederum ca. 30 Min.)

Ofen auf 180 Grad (Umluft) vorheizen, Form ölen und mehlen.

Den Teig gut durchkneten, zu einer Kugel formen, ausrollen, die Form damit auslegen, dabei am Rand hochdrücken. Erneut abdecken und gehen lassen.

Für den Wildkräuterguss die Kartoffeln grob reiben. Die Kräuter fein schneiden und die Hälfte mit Sauerrahm und Sahne pürieren. Die Blüten auszupfen und mit den restlichen Kräutern und Salz den Eiern und dem Käse untermengen.

Den Guss auf den Teig geben und den Salzkuchen im Ofen ca. 40 bis 45 Minuten goldbraun backen.

Aus: Susanne Hansch, Wildkräuter-Kochschule, Ulmer-Verlag

Apropos Sammeln: Es schickt sich nicht, Wälder oder Wiesen "abzuräumen", ja selbst im eigenen Garten sollte man mit Bedacht vorgehen. "Viele Pflanzenarten, zum Beispiel Brennnesseln, dienen als Futterpflanzen für die Raupen der unterschiedlichsten Schmetterlinge", sagt Susanne Hansch. Pollen und Nektar wiederum ernähren Insekten, Samen sind Nahrung für Vögel, Wurzeln wiederum Futter für Käferlarven und Nager. Es sei beim Ernten deshalb wichtig, auch einmal Pflanzen stehen zu lassen bzw. Insekten aus Blüten krabbeln zu lassen, bevor man die Pflanzen pflückt. Ein weiterer Tipp: "Geerntet wird jeweils höchstens ein Drittel der Pflanzen. Vereinzelt stehende Pflanzen dürfen stehen bleiben, geerntet wird in größeren Beständen der Art." Und: Wird die Wurzel einer Pflanze benötigt, muss mit noch mehr Bedacht geerntet werden, denn: Ist die Wurzel weg, ist auch die Pflanze weg.

Susanne Hansch hat in ihrem Buch Rezepte und Wissenswertes über Wildkräuter zusammengetragen. Foto: Ulmer-Verlag

Hanschs knapp 300 Seiten starkes Buch ist ein spannendes Nachschlagewerk, es ist aber auch eine Kochschule und eine Rezeptsammlung. Die Autorin nennt gute Orte zum Sammeln (Gärten, Äcker, Wiesen, Ufer...) und beschreibt, welche Zeiten sich besonders eignen. Hanschs Sammelkalender beschreibt, wann man am besten Blätter, junge Pflanzen, Blüten, Wurzeln und Samen erntet - und sie kommt zu einem wichtigen Schluss: Die Wildkräutersaison zieht sich über das ganze Jahr: Während im Frühjahr schon Bärlauch, Schnittlauch und Löwenzahn blühen oder der Farn seine hellgrünen Triebe aufrollt, kann man im Winter Ahornsaft "zapfen" oder eigenes Walnussöl pressen.

Susanne Hansch: Wildkräuter-Kochschule, Ulmer, 288 S., 38 Euro.

Auch Nüsse und Pilze gehören zu den "Artikeln", die der Supermarkt Natur Sammlerinnen und Sammlern bietet. Vanessa Jansen und Christiane Leesker gehen in ihrem Buch "Ernte an Wegen, Wiesen und Wäldern" nicht nur darauf ein, auch Früchte, Samen, Wurzeln und Triebe stehen in ihrem Fokus. Leserinnen und Lesern servieren sie Butterbrot mit Blümchen, Vogelbeeren-Chutney oder Bärlauchknospen-Kapern. Der Schwerpunkt in diesem Buch liegt auf den Rezepten, die mit Bildern ansprechend illustriert sind.

An Wegen, auf Wiesen und in Wäldern lassen sich allerlei Zutaten für feine Rezepte sammeln. Foto: LV

Christiane Leesker und Vanessa Jansen: Ernte an Wegen, Wiesen und Wäldern, LV.Buch, 128 S., 24 Euro.

Barbara Krasemann hat in ihrem Buch "Geschenke aus dem Garten" viele Rezepte gesammelt, die Lust aufs Ernten und Verarbeiten unterschiedlicher Zutaten machen. Hübsch verpackt, sind sie ein wunderbares Mitbringsel oder eine Bereicherung in der eigenen Küche oder dem Kosmetikschrank.

Aus Pflanzen lassen sich hübsche Geschenke und Mitbringsel herstellen. Foto: Bassermann

Wer im Buch blättert, findet nicht nur viele Anregungen, sondern auch wertvolle Tipps zu Inhaltsstoffen und Wirkung der einzelnen Pflanzen bzw. zur Verarbeitung. Massage-Öl aus Nadelgehölzen zum Beispiel behält durch das Öl über lange Zeit sein Aroma. Berberitze eignet sich zum Färben und ergibt - je nachdem, ob man die Rinde entfernt oder nicht - einen mehr oder weniger klaren Gelbton. Taglilienknospen wiederum kann man ernten, kurz bevor sie sich öffnen. In Öl eingelegt, kann man sie als Antipasti servieren.

Barbara Krasemann: Geschenke aus dem Garten. Bassermann, 125 S., 7,99 Euro.

Früchten von Hecken und Sträuchern widmet sich Markus Strauß in seinem Buch "Köstliches von Hecken und Sträuchern". Im Mittelpunkt stehen zwölf Gewächse wie Berberitze, Heckenrose, Holunder oder Weissdorn. Jede Pflanze wird kurz porträtiert, es gibt Hinweise zu Wuchs und Aussehen sowie Inhaltsstoffen und Heilwirkungen. Abgerundet werden die Porträts durch Sammeltipps und einfache Rezepte wie zum Beispiel Holunderblüten-Bowle oder Mispel-Chutney. So manche Hecken, an denen man bislang achtlos vorbeispazierte, rücken durch dieses Buch in ganz neues Bewusstsein.

Früchte von Hecken und Sträuchern stehen im Mittelpunkt dieses Buches von Markus Strauß. Foto: Hädecke

Dr. Markus Strauß: Köstliches von Hecken und Sträuchern, Hädecke, 88 S., 12 Euro.

Auf die medizinische Wirkung von Pflanzen konzentriert sich Becky Cole in ihrem Buch "Die Garten-Apothekerin". Jede Pflanze wird hier zunächst in einer schematischen Zeichnung und einem Steckbrief vorgestellt, angesprochen wird auch die Wirkung sowie die Frage, welche Pflanzenteile man verarbeiten kann. Das Gros der vorgestellten Pflanzen findet sich in vielen Gärten: Salbei, Rosen, Lavendel, Brennnesseln... Man kann aus ihnen nicht nur Tees herstellen, sondern auch Mundwasser, Salben und Badezusätze. Als Einführung gibt die Autorin zudem Einblicke in die Herstellung bzw. die Zutatenliste für ihre hundert Prozent biologischen Produkte.

Um Heilmittel aus dem Garten dreht sich alles in diesem Buch. Foto: Busse Seewald

Cole ging es einst so, wie vielen Gartenbesitzern: Über Jahre versuchte sie, das Stückchen Grün ums eigene Haus unkrautfrei zu halten. Irgendwann legte sie Hacke und Schaufel zur Seite und legte sich stattdessen einen Sammelkorb zu. Sie bepflanzte Kübel und Tröge neu und arbeitet inzwischen mit der Natur im Einklang. Mit ebendiesem neuen Blick sollen auch die Leserinnen und Leser ihres Buchs auf ihren Garten blicken.

Becky Cole: Die Garten-Apothekerin. Busse Seewald, 175 S., 25 Euro.

Ein ähnliches Ziel verfolgt Gabriele Bickel mit ihrem Buch "Meine Gartenapotheke". Auch sie stellt verschiedene Pflanzen wie Spitzwegerich, Petersilie oder Frauenmantel vor und erläutert, bei welchen Beschwerden Tinkturen, Tees und andere Produkte abhelfen können. Darüber hinaus gibt die Autorin Tipps zum Anbau, zur Ernte und zu den Inhaltsstoffen und bietet jeweils kleine, einfache Rezepte für Tees, Badezusätze und Liköre an.

Tees und Liköre lassen sich leicht aus Gartenpflanzen herstellen. Foto: Bassermann

Gabriele Bickel: Meine Gartenapotheke. Bassermann, 193 S., 9,99 Euro.

Wer jetzt noch gerne wüsste, wie man all die Pflanzen in Zeiten des Klimawandels überhaupt anbaut, der könnte sich intensiver mit dem Ratgeber "Gärtnern mit Sonne, Wind und Wetter" von Richard Wymann beschäftigen. Er beschreibt, welchen Einfluss Wind, Sonne, Trockenheit oder andere Witterungseinflüsse auf verschiedene Pflanzen haben und wie man seinen Garten so gestalten kann, dass Büsche, Sträucher und Blumen eine Chance haben, dort zu gedeihen.

In mehreren Kapiteln geht der Autor auf Gartenplanung, Bodenbewirtschaftung, verschiedene Witterungseinflüsse sowie unterschiedliche Pflanzen ein. Illustriert mit Bildern und Zeichnungen entsteht so ein umfassendes Gesamtbild, das selbst Gartenanfänger vor Fehlern bewahren kann.

Wer die Bedürfnisse von Pflanzen kennt, kann auch in Zeiten des Klimawandels einen abwechslungsreichen Garten anlegen. Foto: Haupt

Richard Wymann: Gärtnern mit Sonne, Wind und Wetter. Haupt, 189 S., 26 Euro.