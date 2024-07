Lechflimmern 2024 in Augsburg: Programm und Termine im Überblick

Wer im Sommer nicht im dunklen Kinosaal sitzen, aber nicht auf Kino verzichten will, kann sich auch 2024 wieder auf das Freiluftkino Lechflimmern auf dem Freibadgelände am Plärrer freuen. Seit dem 11. Juli hat das Freiluftkino geöffnet. Die ersten Filme, die dort gezeigt werden, stehen bereits fest. In diesem Artikel finden Sie einen aktuellen Überblick über die Termine, das Programm, Tickets und Anfahrt zum Lechflimmern 2024.

Lechflimmern in Augsburg: Programm 2024

Auf dem Gelände des Familienbads am Plärrer gibt es zwei Leinwände, weshalb auch zwei Filme zeitgleich gezeigt werden können. Einlass ist im Juli und August ab 20 Uhr, im September ab 19 Uhr. Der Film beginnt dann bei Einbruch der Dunkelheit.

Diese Filme sind bisher für August im Programm:

Donnerstag, 1. August: Barbie

Donnerstag, 1. August: Juliette im Frühling

Freitag, 2. August: Oppenheimer

Freitag, 2. August: Dirty Dancing

Samstag, 3. August: Alles steht Kopf 2

Samstag, 3. August: Mamma Mia!

Sonntag, 4. August: Barbie

Sonntag, 4. August: Rickerl

Montag, 5. August: Liebesbriefe aus Nizza

Montag, 5. August: Ocean Film Tour 2

Dienstag, 6. August: Alles steht Kopf 2

Dienstag, 6. August: Fallende Blätter

Mittwoch, 7. August: Liebesbriefe aus Nizza

Mittwoch, 7. August: Perfect Days

Donnerstag, 8. August: Zwei zu Eins

Donnerstag, 8. August: The Old Oak

Freitag, 9. August: King‘s Land

Freitag, 9. August: Mamma Mia!

Samstag, 10. August: Ich - Einfach unverbesserlich 4

Samstag, 10. August: Thelma & Louise

Sonntag, 11. August: Liebesbriefe aus Nizza

Sonntag, 11. August: Zwei zu Eins

Besondere Termine beim Lechflimmern in Augsburg 2024

Neben den Filmen gibt es beim Lechflimmern 2024 auch besondere Termine, an denen Filmschaffende zu Besuch auf dem Plärrer sind. Diese Termine stehen bereits fest:

31. Juli: Liebesbriefe aus Nizza (Zu Gast ist Regisseur Ivan Calbérac)

30. August: Gloria (Zu Gast ist Regisseurin Anita Kravos)

Termin folgt: In Liebe, eure Hilde (Zu Gast ist das Filmteam)

Tickets und Preise für Lechflimmern 2024 in Augsburg

Die Kinotickets kosten einheitlich für alle ab zwölf Jahren elf Euro. Der Eintrittspreis für Kinder bis elf Jahre beträgt 4,50 Euro. Die Tickets können an der Abendkasse oder vorab online gekauft werden. An der Abendkasse ist nur Barzahlung möglich. Im Online-Shop fällt eine Vorverkaufsgebühr in Höhe von zehn Prozent an. Dort gibt es auch Gutschein-Sparpakete zu kaufen. Zehn Kinokarten kosten 66 Euro.

Auf dem Gelände herrscht freie Platzwahl. Stühle sind vorhanden. Getränke und Snacks gibt es im Biergarten Wertachau. Dort ist nur Barzahlung möglich.

Anfahrt und Parken beim Lechflimmern 2024

Die Adresse des Open-Air-Kinos Lechflimmern ist Schwimmschulstraße in 86153 Augsburg. Mit der Straßenbahn fährt man am besten bis zur Haltestelle Plärrer oder Curt-Frenzl-Stadion. Beide Stopps sind zwei Gehminuten vom Freiluftkino entfernt. Wer mit dem Fahrrad anreist, kann dieses vor dem Familienbad abstellen. Parkplätze für Autos gibt es auf dem Plärrergelände – vorausgesetzt, es findet kein Plärrer statt.