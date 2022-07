Lechflimmern 2022 in Augsburg: Alles rund um Programm und Termine

In Augsburg findet das Lechflimmern 2022 statt. Wissenswertes rund um Programm, Termine, Anfahrt und Tickets gibt es hier.

Sommer? Sonne? Sonnenschein? Kino? Das Kino-Open-Air Lechflimmern in Augsburg wird 2022 wieder bis zum Spätsommer stattfinden. Das Programm wird laufend ergänzt.

Möchten Sie gern mehr zum diesjährigen Lechflimmern erfahren, wie das Programm aussehen wird, welche Termine Sie sich vormerken sollen, wie es mit der Anfahrt aussieht und wo es Tickets geben wird? Dann sind Sie hier an der richtigen Adresse. In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um Programm, Termine, Anfahrt und Tickets.

Programm beim Lechflimmern 2022 in Augsburg

Bisher hat der Veranstalter schon zahlreiche Filme für die Open-Air-Veranstaltung Lechflimmern 2022 bekanntgegeben - das Programm wird allerdings fortlaufend ergänzt. Beispielsweise werden die Filme "Contra", "Parallele Mütter", "Beckenrand Sheriff", "Die fabelhafte Welt der Amelie", "Belfast", "Dirty Dancing" uvm. gezeigt. Hier erhalten Sie eine Übersicht zu allen Filmen:

"Contra - die neue Komödie von Sönke Wortmann "

" "Licorice Pizza"

"Wunderschön"

" Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush "

gegen " "House of Gucci "

" "Parallele Mütter"

" The Lost City "

" " Beckenrand Sheriff"

Sheriff" "Downtown Abbey II - eine neue Ära"

"Eingeschlossene Gesellschaft"

"Die Fabelhafte Welt der Amélie"

"Wanda, mein Wunder"

"Wo in Paris die Sonne aufgeht... kreuzen sich die Wege von drei Frauen und einem Mann"

die Sonne aufgeht... kreuzen sich die Wege von drei Frauen und einem Mann" "Spider-Man: No way home - das neue Kapitel"

" Belfast "

" "Phantastische Tierwesen "

" " Dirty Dancing "

" "Dune - Das epische Abendteuer beginnt"

"A la carte"

"Wunderschön"

"Come on, Come on"

"Uncharted"

"A hero"

"Everything everywhere all at once"

"Spencer"

"Tod auf dem Nil"

"The french dispatch"

"Der Schneeleopard"

"Schmetterlinge im Ohr"

" Alpen Film Festival"

Film Festival" "Nicht ganz koscher"

"Willkommen in Siegheilkirchen "

" "Monsieur Claude und sein großes Fest"

" Gugelhupfgeschwader "

" "Sommer, Sonne - Freibad"

"Unsere Herzen - ein Klang"

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness"

"Marry me - verheiratet auf den ersten Blick"

"Kaiserschmarrndrama"

"Es ist nur eine Phase, Hase"

"Große Freiheit"

"Wie im echten Leben"

"The Batman "

" " Beckenrand Sheriff"

Sheriff" "Stasikomödie"

"Vier Wände für zwei"

" European Outdoor Film Tour "

" "Nightmare Alley"

"Glück auf einer Skala von 1 bis 10"

"Corsage"

"Ocean Film Tour"

"Alles in bester Ordnung"

"Jurassic World"

"Top Gun: Maverick"

"Bibi und Tina"

"La dolce vita"

"Schachnovelle"

"Bayerisches Outdoor Filmfestival"

Filmfestival" "Minions 2"

"Elvis"

"Das Limit bin nur ich - Triathlon XXL"

XXL" "Meine Stunden mit Leo"

Lechflimmern in Augsburg 2022: Termine

Das Open-Air "Lechflimmern in Augsburg" 2022 ist am 1. Juni 2022 gestartet und dauert bis in den Spätsommer, bis etwa Mitte September, an. Die Filme beginnen bei Einbruch der Dunkelheit und finden alle am Plärrerbad statt. Wir haben für Sie eine Übersicht zu allen Terminen:

Anfahrt zum Lechflimmern 2022

Um bei "Lechflimmern in Augsburg" 2022 teilnehmen zu können, müssen Sie zum Bad am Plärrer in Augsburg. Die Adresse lautet: Schwimmschulstraße in 86153 Augsburg. Falls Sie mit der Straßenbahn kommen möchten, müssen Sie an der Haltestelle "Plärrer" oder "Brunntal" aussteigen. Für Parkplätze ist gesorgt - sowohl für Autos als auch für Fahrräder.

Tickets für "Lechflimmern in Augsburg" 2022

Möchten Sie gerne bei "Lechflimmern in Augsburg" 2022 mit dabei sein? Die Tickets können an der Abendkasse und vorab online erworben werden.