Autos und Sichtschutz in Lechhausen beschädigt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Lechhausen zu mehreren Fällen von Sachbeschädigung. Die Polizei sucht Zeugen.

Mehrere Autos wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Lechhausen beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, wurde in der Königsberger Straße ein Skoda zerkratzt. Dabei entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Daneben wurde in der Bozener Straße der Außenspiegel eines Renault beschädigt sowie in der Blücherstraße ein Sichtschutzglas auf einem Balkon. Hier geht die Polizei von 500 Euro Schaden aus. Sie ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Telefon 0821/323-2310 entgegen. (gau)