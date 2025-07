Baustelle in Lechhausen kündigt sich an: Es gibt Behinderungen

In Lechhausen kündigen sich Bauarbeiten an: Es werden Fernwärmeleitungen in der Elisabethstraße verlegt. Betroffen ist auch die Neuburger Straße. Der Bauabschnitt in der Neuburger Straße dauert bis August, der Bauabschnitt in der Elisabethstraße bis Oktober.

In der Neuburger Straße auf Höhe der Einmündung der Elisabethstraße sowie in der Elisabethstraße selbst werden ab Anfang Juli Fernwärmeleitungen durch die Stadtwerke eingebaut, teilt die Stadt mit. Die Fahrbahn in der Neuburger Straße werde stadtauswärts eingeengt. Zudem sind Halteverbote im Baustellenbereich erforderlich, heißt es. Die Elisabethstraße wird im Baustellenbereich zwischen der Brentanostraße und der Bülowstraße vollständig gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet. Anlieger können die Grundstücke jederzeit erreichen. Fußgänger und Radfahrer kommen an der Baustelle vorbei. (möh).