Bei Einbruch in Keller gescheitert

Unbekannte haben in Lechhausen versucht in zwei Kellerabteile einzubrechen. Doch das misslang.

In zwei Kellerabteile in Lechhausen wollten Unbekannte im Zeitraum von Donnerstag 5. Oktober, bis Donnerstag, 12. Oktober, einsteigen. Wie die Polizei mitteilt, versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Kellerabteile in der Kurt-Schumacher-Straße gewaltsam zu öffnen. Dies gelang jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Diebstahldeliktes. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. (gau)