Das alte Rathaus in Lechhausen führt noch länger ein Schattendasein

Das helle Gebäude in der Blücherstraße im Augsburger Stadtteil Lechhausen fällt auf. Dies mag auch daran liegen, dass im direkten Umfeld die Kirche St. Pankratius liegt. Die Menschen kannten die städtische Immobilie als Adresse der Polizeiinspektion Ost. Anfang des Jahres hat die Polizei neue und größere Räume in einem Gewerbegebiet in Lechhausen bezogen. Sie sitzt jetzt in der Bürgermeister-Wegele-Straße. In der Blücherstraße hingegen tut sich nichts. Das ehemalige Rathaus in Lechhausen führt zumindest derzeit ein Schattendasein.

Polizei sitzt jetzt in einem Gewerbegebiet in Lechhausen

Für die künftige Nutzung ist die Stadt Augsburg zuständig, ihr gehört das Gebäude. Man weiß, dass Sanierungsarbeiten anstehen würden. Die Polizei führte als Grund für den Umzug an, dass die Räume für sie nicht mehr zeitgemäß gewesen seien. Stadtdirektorin Melanie Haisch sagt auf Anfrage: „Konkrete Pläne für die weitere Nutzung liegen aktuell noch nicht vor, da der Beteiligungsprozess noch nicht abgeschlossen ist.“

Von ihrer Seite wird betont, dass die Stadt in engem Austausch mit Akteuren in Lechhausen sei. Es habe unter anderem Ortstermine gegeben, so Melanie Haisch. Ideen würden gesammelt. In Lechhausen kam schon vor längerer Zeit der Wunsch auf, das ehemalige Rathaus als Bürgertreff zu nutzen.

Es gibt eine Umfrage bei Vereinen in Lechhausen

Dazu erläutert die Stadtdirektorin: „Unter anderem hat die Arbeitsgemeinschaft Lechhausen eine Abfrage an die in Lechhausen angesiedelten Vereine und Organisationen gestartet.“ Diese hätten die Möglichkeit, sich zu möglichen Nutzungen zu äußern, die in diesem Gebäude realisiert werden könnten.

Man habe als Stadt zudem die in Lechhausen vorhandenen Räumlichkeiten analysiert, die aktuell für Begegnung, Austausch und Gemeinschaft zur Verfügung stehen. Man möchte verhindern, dass Angebote im Stadtteil gedoppelt werden. Melanie Haisch sagt zum Vorgehen: „Des Weiteren gab es Vor-Ort-Termine mit verschiedenen Akteurinnen und Akteuren aus dem Stadtteil sowie verschiedenen Dienststellen der Stadt Augsburg, um in eine erste Ideensammlung einzusteigen.“