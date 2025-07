Die Kolpingfamilie trauert um Ludwig Bitzl

Im Augsburger Stadtteil Lechhausen war Ludwig Bitzl eine bekannte Größe. Er war sein Leben lang bei der Kolpingfamilie engagiert und im öffentlichen Leben präsent. Im Alter von 85 Jahren ist Ludwig Bitzl gestorben. Mehr als 30 Jahre lang gehörte er dem Diözesanvorstand an und war viele Jahrzehnte sowohl stellvertretender Vorsitzender des Kolpingwerkes als auch stellvertretender Vorsitzender des Kolping-Bildungswerkes in der Diözese Augsburg.

Viele Erinnerungen werden wach. „Er war ein Motor in der Entwicklung unseres Verbandes und seiner Einrichtungen“, sagte Erwin Fath, der Diözesanvorsitzende, bei der Überreichung des diözesanen Ehrenzeichens im Jahr 2006.

Bei Kolping hatte Ludwig Bitzl viele Funktionen inne

Ludwig Bitzl war seit 1956 Mitglied des Kolpingwerkes. Von 1958 bis 1993 leitete er als Senior bzw. Vorsitzender die Geschicke seiner Kolpingfamilie Augsburg-Lechhausen. Bereits seit 1968 war er Mitglied des Diözesanvorstands des Kolpingwerkes. Viele Jahre lang war er stellvertretender Vorsitzender des Kolpingwerkes und stellvertretender Vorsitzender des Kolping-Bildungswerkes. Bei zahlreichen neuen Projekten in diesen Jahren, wie dem Hotel Alpenblick in Ohlstadt, dem Kolping-Ferienhaus in Weißenbach oder dem gewerblich-technischen Bildungszentrum in Zusammenarbeit mit der IHK, spielte er eine entscheidende Rolle. Als gelernter Bankkaufmann und Bankvorstand lagen seine Arbeitsschwerpunkte in den Bereichen Finanzen und Personal. Als „graue Eminenz“ hatte er die Zügel in der Hand, agierte jedoch im Hintergrund.

Die Kolpingsfamilie in Lechhausen lag ihm am Herzen

Bitzl habe „sein Wissen und Können in vielfältiger Weise in den Dienst des Verbandes gestellt“, heißt es bei Kolping. Bitzl leitete mehrere Jahrzehnte die Geschicke der Kolpingfamilie Augsburg-Lechhausen als Vorsitzender. Nach seinem Ausscheiden aus seinen Ehrenämtern begleitete Bitzl die Arbeit von Kolping Augsburg und zeigte Interesse an den Entwicklungen.

Der Trauergottesdienst für Ludwig Bitzl findet am Donnerstag, 10. Juli, um 8 Uhr in St. Pankratius in Lechhausen statt. Die anschließende Trauerfeier mit Beisetzung beginnt um 10.15 Uhr am alten Ostfriedhof.