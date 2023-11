Frau verletzt: Unbekannter begeht Unfallflucht in Lechhausen

Eine Straßenbahn muss in Augsburg ruckartig abbremsen, nachdem ihr die Vorfahrt genommen wurde. Dabei stürzt eine Passagierin und verletzt sich.

Am Donnerstagabend ist es in Lechhausen zu einer Unfallflucht mit einer Verletzten gekommen. Laut Polizei fuhr gegen 18.30 Uhr eine Straßenbahn auf der Neuburger Straße in Richtung stadtauswärts. Auf Höhe der Quellenstraße scherte ein bislang unbekannter Autofahrer unmittelbar vor die Straßenbahn ein und bremste aufgrund einer roten Ampel ab.

Damit die Straßenbahn nicht mit dem Auto zusammenstößt, vollführte der Tramfahrer eine Gefahrenbremsung. Dabei stürzte eine Frau in der Straßenbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Der für das Geschehen verantwortliche Autofahrer entfernte sich danach vom Unfallort, ohne sich um die weitere Abwicklung zu kümmern. (klijo)