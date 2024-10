Alkoholisiert und unter Drogeneinfluss unterwegs

Der eine war unter Drogeneinfluss unterwegs, der andere alkoholisiert. Die Augsburger Polizei zog am Mittwoch in Lechhausen und in der Hammerschmiede gleich zwei Autofahrer aus dem Verkehr, die nicht hinterm Steuer hätten sitzen dürfen.

Laut Polizeibericht war ein 32-jähriger Autofahrer in der Nacht auf Mittwoch unter dem Einfluss von Cannabis in der Aindlinger Straße in Lechhausen unterwegs. Gegen 1.00 Uhr wurde er von einer Polizeistreife kontrolliert und musste sich einem Drogenschnelltest unterziehen. Dieser verlief positiv. Die Polizisten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher.

Fast zeitgleich geriet iein 30-jähriger Autofahrer in der Mühlhauser Straße in eine Kontrolle und musste sich wegen seines Verhaltens einem Alkoholtest unterziehen. Dieser ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Die Beamten unterbanden auch hier die Weiterfahrt des Mannes. (nist)