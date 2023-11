Fahrer flüchten nach Karambolagen

Eine Reihe von Unfallfluchten beschäftigen die Polizei in Augsburg. In einem Fall soll eine flüchtige Fahrerin auch noch eindeutige Gesten gemacht haben.

Mehrere Karambolagen im Augsburger Stadtgebiet haben sich in den vergangenen Tagen ereignet. Am Mittwoch, in der Zeit von 8.30 bis 11 Uhr, beschädigte der Polizei zufolge ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten Wagen in der Bautzener Straße. "Anschließend entfernte sich die unbekannte Person sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern", heißt es weiter. Es entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Ebenfalls in Lechhausen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer in der Zeit von Montag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 16 Uhr, ein geparktes Auto in der Gneisenaustraße. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Im Hochfeld kam es am Mittwoch ebenfalls zu einer Unfallflucht, und zwar in der Firnhaberstraße. Gegen 17 Uhr war eine 21-jährige Autofahrerin auf der Straße in Richtung B300 unterwegs gewesen, berichtet die Polizei. "Im Bereich der Unterführung kam der 21-Jährigen eine bislang unbekannte Fahrerin eines schwarzen Pkws entgegen", heißt es weiter. Hierbei beleidigte die bislang unbekannte Autofahrerin offenbar die 21-Jährige durch Handzeichen, es kam in der Folge zu einem Zusammenstoß der Außenspiegel. Anschließend fuhr sich die bislang unbekannte Autofahrerin davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Die bislang unbekannte Autofahrerin wurde wie folgt beschrieben: Sie soll etwa 45 Jahre alt sein und lockige, schulterlange Haare haben. Bekleidet war sie mit einem beigen Pelzmantel, unterwegs war sie mit einem schwarzen 1-er BMW. Die Polizei nimmt in dem Fall Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. (jaka)