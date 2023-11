Autofahrer flüchten nach Unfällen

Zwei Fälle von Unfallflucht beschäftigen die Polizei in Augsburg. In einem Fall steht ein Detail noch nicht fest.

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch in der Zeit von 13.30 bis 15.30 Uhr einen geparkten Golf auf einem Firmenparkplatz in der Sterzinger Straße beschädigt. "Anschließend entfernte sich der bislang Unbekannte, ohne sich um den Schaden zu kümmern", so die Polizei. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Zu einem ähnlichen Vorfall kam es am selben Tag in Hochzoll. "In der Zeit von 15.10 bis 15.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten BMW auf einem Supermarktparkplatz in der Friedberger Straße", berichtet die Polizei. Auch in dem Fall verschwand der Verursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet unter der Telefonnummer 0821/323-2310 um Hinweise. (jaka)