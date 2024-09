Junge Frau bei Diebstahl aufgeflogen

Am Mittwoch ist in Lechhausen eine 20-Jährige dabei erwischt worden, wie sie mehrere Kosmetikartikel ohne zu bezahlen aus einem Laden in der Neuburger Straße schmuggeln wollte. Sie hatte die Rechnung aber ohne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemacht.

Wie die Polizei mitteilt, hätten diese die junge Frau am frühen Nachmittag dabei beobachtet, wie sie die Waren ohne zu bezahlen mitnehmen wollte. Sie soppten sie dabei und riefen die Polizei. Diese ermittelt nun wegen Ladendiebstahls. (nist)