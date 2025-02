Junger Autofahrer übersieht Radlerin beim Abbiegen

Bei einem Verkehrsunfall in Lechhausen gab es eine leichtverletzte Person. Dies teilt die Polizei mit.

Am Donnerstag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 64-jährigen Fahrradfahrerin und einem 22-jährigen Autofahrer in der Leipziger Straße. Gegen 18.20 Uhr fuhr der 22-Jährige mit seinem Auto stadteinwärts, heißt es. Beim Abbiegen in die Krumperstraße übersah er offenbar die neben ihm in die gleiche Richtung fahrende Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, so die Polizei. Die 64-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 1500 Euro.