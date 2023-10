Kastenwagen angefahren: Unfallverursacher flüchtet

In Lechhausen ermittelt die Polizei wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Ein Unbekannter hat dort einen Kastenwagen angefahren.

Obwohl er oder sie einen Kastenwagen in Lechhausen angefahren hat, ist der oder die Unfallverursacherin einfach weiter gefahren.

Ein Anwohner hatte seinen schwarzen Kastenwagen in der Seidererstraße in Lechhausen abgestellt und musste am Sonntag feststellen, dass dieser angefahren worden war. Wie die Polizei mitteilt, ist das Fahrzeug zwischen Samstag 17.00 Uhr und Sonntag 9.30 Uhr am Heck beschädigt worden. Der oder die Verursacherin ist flüchtig.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2310 mit der Polizeiinspektion Augsburg Ost in Verbindung zu setzen. (AZ)