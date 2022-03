Mehrere Kellerabteile aufgebrochen

Der Einbrecher hatte es offenbar auf Reisekoffer abgesehen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls in Lechhausen.

Böse Überraschung für die Betroffenen: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brach ein bislang unbekannter Täter Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Rostocker Straße auf. Er hebelte elf der insgesamt 18 Kellerabteile auf und durchsuchte sie. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei wurden Reisekoffer im Wert von rund 250 Euro entwendet. An den Kellerabteilen entstand ein Gesamtsachschaden im unteren dreistelligen Eurobereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Telefon 0821/323-2310 entgegen. (bau)