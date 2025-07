Metzgerei Wollmann schließt Filiale in Lechhausen

Für Geschäftswelt und Kundschaft in Lechhausen ist es ein Schlag. Die Metzgerei Wollmann gibt ihre Filiale in der Neuburger Straße auf. Das Aus kommt bereits Anfang August.

Ein Aushang an der Metzgerei informiert über den Abschied. Die Filiale werde zum 2. August geschlossen. Es ist ein Samstag. Nach Unternehmensangaben saß Wollmann 13 Jahre lang in Lechhausen. Man bedankt sich bei Kunden für die jahrelange Treue. Wollmann konzentriert sich nun auf das Hauptgeschäft am Hammerschmiedweg 85 in der Firnhaberau.

In der Filiale in Lechhausen waren zuletzt die Öffnungszeiten reduziert worden. Nun folgt das Aus. Die Filiale in der Neuburger Straße liegt unweit vom Schlössle, dem Zentrum von Lechhausen. Der Stadtplatz wird gegenwärtig saniert.