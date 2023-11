Reifen an zwei Autos zerstochen

Die Polizei sucht Zeugen, die beobachtet haben, wie zwei Autos in Lechhausen beschädigt wurden.

Zwei Autos wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Lechhausen beschädigt. Die beiden Fahrzeuge waren in der Euler-Chelpin Straße Höhe Hausnummer 24 geparkt. Wie die Polizei mitteilt, zerstachen unbekannte Täter die Reifen der Autos. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (gau)