So läuft es für die Polizei am neuen Standort in Lechhausen

Die Dienststelle in der Blücherstraße im Ortskern von Lechhausen ist Geschichte. Die Beamten der Polizeiinspektion (PI) Augsburg Ost haben ihre neuen Räume im Industriegebiet von Lechhausen bezogen. In der Bürgermeister-Wegele-Straße, unweit der Autobahn A8, ist die neue Adresse. Vieles ist neu. Inspektionsleiter Stefan Hackl spricht von ersten positiven Eindrücken: „Wir fühlen uns in der Entscheidung für den neuen Standort und unsere sorgfältige Planung bestärkt. Bereits jetzt zeigt sich, dass die modernen und funktionalen Rahmenbedingungen eine effiziente Polizeiarbeit unterstützen.“

Polizeiinspektion Augsburg Ost: 80 Mitarbeiter gehören zum Team

Derzeit zählt die Polizeiinspektion Augsburg Ost rund 80 Beschäftigte. Dazu gehören neben Beamtinnen und Beamten auch Auszubildende und Angestellte. Aus Sicht des Inspektionsleiters verbessere die neue Umgebung die Arbeitsabläufe: „Neue Prozesse wurden initiiert.“ Das Wort professionell fällt in diesem Zusammenhang mehrfach: „Unsere professionell agierenden Mitarbeitenden können in einem ebenso professionellen Umfeld moderne Polizeiarbeit leisten.“

Bis Ende Januar saß die Inspektion im ehemaligen Rathaus von Lechhausen in der Blücherstraße. Die Menschen im Stadtteil kannten den Standort. Es tauchte daher vor dem Umzug der Gedanke auf, ob eine Dienststelle im Industriegebiet etwas abseits liege. Hackl sagt: „Es gibt deutliche Verbesserungen. Die neuen Räumlichkeiten bieten mehr Platz, eine zeitgemäße Ausstattung und eine optimale Verkehrsanbindung.“ Eine ÖPNV-Haltestelle direkt vor der Tür sowie ein nahegelegener Park-and-Ride-Platz würden die Erreichbarkeit für Bürger und Einsatzkräfte erleichtern.

In der Bürgermeister-Wegele-Straße in Lechhausen sitzt jetzt die Polizei. Der Schriftzug ist angebracht. Foto: Peter Fastl

Stefan Hackl erinnert daran, dass am früheren Standort vieles nicht mehr gepasst habe. Das angemietete Objekt in der Blücherstraße sei nicht mehr zeitgemäß für die Arbeit der Polizei: „Und dies wird nun umso deutlicher.“ Der neue Standort erfülle die Anforderungen an eine moderne, zukunftsorientierte Polizei deutlich besser. Hackl betont dabei immer wieder, „dass unsere Arbeit nur im Team funktioniert“. Die PI Augsburg Ost ist zuständig für das Stadtgebiet Augsburg östlich des Lechs mit den Stadtteilen Firnhaberau, Hammerschmiede, Lechhausen, Hochzoll Nord und Hochzoll Süd.

Lechhausen: Was passiert mit dem früheren Polizei-Gebäude?

Das Gebäude in der Blücherstraße gehört der Stadt Augsburg. Die Polizei ist komplett ausgezogen. Man hatte spekuliert, ob womöglich ein kleiner Teil der Mannschaft etwas länger bleibt. Nun herrscht Planungssicherheit für alle Beteiligten. Die Stadt hat vorerst keine Entscheidung getroffen, wer Nachmieter werden soll. Von der Aktionsgemeinschaft Lechhausen gibt es den Wunsch, einen Bürgertreff einzurichten. Die SPD unterstützt den Vorstoß.

Stadtdirektorin Melanie Haisch hatte angekündigt, die Stadt werde auf die Verantwortlichen in Lechhausen zugehen. Ausgehend von den Ergebnissen dieser Gespräche sei zu ermitteln, „ob ein Bürgertreff in Lechhausen notwendig ist“