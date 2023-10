Unbekannte beschädigen Auto und Fensterscheibe

Die Polizei sucht Zeugen für zwei Fälle von Sachbeschädigung in Lechhausen.

Sowohl in der Waterloostraße als auch in der Brentanostraße haben Unbekannte einen Sachschaden in dreistelliger Höhe angerichtet. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Wie die Polizei berichtet, haben Unbekannte zwischen Sonntag 20 Uhr und Montag 10 Uhr ein geparktes Auto in der Waterloostraße beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Zwischen Samstag 16.00 Uhr und Montag 13 Uhr wurde in der Brentanostraße eine Fensterscheibe eingeworfen. Hierbei entstand ebenfalls ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. (AZ)