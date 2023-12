Unbekannter attackiert Paketzusteller

Ein Mann versucht, einen Paketboten aus seinem Auto zu ziehen. Als das nicht klappt, flieht der unbekannte Mann. Nun sucht die Polizei in Augsburg nach Hinweisen.

Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwoch einen Paketzusteller in der Karlsbader Straße angegriffen. Gegen 8.30 Uhr hielt der bislang unbekannte Täter den Paketzusteller zunächst an, berichtet die Polizei. "Im weiteren Verlauf ging er zur Fahrertür und versuchte, den Paketzusteller aus dem Auto zu ziehen". Nachdem ihm dies nicht gelungen war, entfernte sich der bislang Unbekannte in Richtung Firnhaberau. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er soll etwa 40 Jahre alt und 1,65 Meter groß sein, hat den Angaben zufolge eine korpulente Statur und dunkle Hautfarbe. Er trug eine Brille, einen Drei-Tage-Bart, eine schwarze Jacke, blaue Jeans und eine schwarze Sonnenbrille. Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung und nimmt Hinweise unter der 0821/323-2310 entgegen. (jaka)