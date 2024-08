Unfall mit Radlern : Frau wird verletzt, Mann flüchtet

Unfallflucht in Lechhausen: Ein Radfahrer machte sich am Freitag aus dem Staub. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut Polizei kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 42-jährigen Radfahrerin und einem bislang unbekannten Radfahrer in der Meraner Straße. Gegen 17.45 Uhr fuhr die 42-Jährige auf dem Radweg in der Meraner Straße in südliche Richtung. Der ihr entgegenkommender unbekannte Radfahrer fuhr auf die 42-Jährige zu, als diese den Radweg zur dortigen Ampel kreuzte.

Der Unbekannte bremste offenbar sehr spät, wodurch die 42-jährige Frau die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor und stürzte. Der unbekannte Fahrradfahrer entfernte sich vom Unfallort. Die 42-jährige Frau wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung gegen den unbekannten Fahrradfahrer. (möh)