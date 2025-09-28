Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Lechhausen : Zeugin beobachtet Ladendieb: Polizei greift ein

Lechhausen

Zeugin beobachtet Ladendieb: Polizei greift ein

Tat passiert in Augsburg-Lechhausen. Ermittlungen gegen 19-Jährigen laufen.
Von Michael Hörmann
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei meldet einen Ladendiebstahl in Lechhausen.
    Die Polizei meldet einen Ladendiebstahl in Lechhausen. Foto: Oliver Berg/dpa (Symbolbild)

    Ladendiebstahl in Augsburg-Lechhausen mit Täterfestnahme: Am Samstag entwendete ein 19-Jähriger mehrere Gegenstände aus einem Verbrauchermarkt in der Meraner Straße, so die Polizei.

    Gegen 15 Uhr beobachtete eine Zeugin den 19-Jährigen dabei, wie er den Kassenbereich ohne zu bezahlen verließ. Der 19-Jährige hatte Ware in einem unteren zweistelligen Bereich entwendet. Polizeibeamten stellten das Diebesgut sicher. Ermittlungen gegen den Mann laufen. (möh)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden