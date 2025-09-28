Zeugin beobachtet Ladendieb: Polizei greift ein

Ladendiebstahl in Augsburg-Lechhausen mit Täterfestnahme: Am Samstag entwendete ein 19-Jähriger mehrere Gegenstände aus einem Verbrauchermarkt in der Meraner Straße, so die Polizei.

Gegen 15 Uhr beobachtete eine Zeugin den 19-Jährigen dabei, wie er den Kassenbereich ohne zu bezahlen verließ. Der 19-Jährige hatte Ware in einem unteren zweistelligen Bereich entwendet. Polizeibeamten stellten das Diebesgut sicher. Ermittlungen gegen den Mann laufen. (möh)