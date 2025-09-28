Zeugin beobachtet Ladendieb: Polizei greift ein

Ladendiebstahl in Augsburg-Lechhausen mit Täterfestnahme: Am Samstag entwendete ein 19-Jähriger mehrere Gegenstände aus einem Verbrauchermarkt in der Meraner Straße, so die Polizei.
Gegen 15 Uhr beobachtete eine Zeugin den 19-Jährigen dabei, wie er den Kassenbereich ohne zu bezahlen verließ. Der 19-Jährige hatte Ware in einem unteren zweistelligen Bereich entwendet. Polizeibeamten stellten das Diebesgut sicher. Ermittlungen gegen den Mann laufen. (möh)
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden