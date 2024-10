Zum Mittagstisch in Lechhausen: So kommt das neue Festzelt an

Auch am Montagmittag wird das Festzelt auf der Lechhauser Kirchweih noch dekoriert und verschönert. Mitarbeiter hängen Luftballons mit Bierzeltmotiven auf und geben dem Zelt damit noch einmal eine persönlichere Note. „Wir nutzen jetzt die Zeit, in der es etwas stiller ist - wir haben die letzten Tage nicht alle Deko-Arbeiten geschafft“, sagt Festwirtin Kati Wagner. Stiller als am Wochenende ist es jetzt in der Tat - doch für einen Mittagstisch ist das Bierzelt gut gefüllt. Es sind Rentner ebenso wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von nahegelegenen Firmen sowie einige Handwerker, die sich hier ihr Mittagessen schmecken lassen.

„Das Zelt war sowohl am Samstagabend als auch am Sonntag komplett ausgebucht“, freut sich die Festwirtin. Vor allem die neuen Boxen, die es in früheren Jahren nicht gab, seien sehr gut angekommen. „Gefühlt war zum Start am Samstagabend ganz Lechhausen im Zelt und die Gäste haben auch gut konsumiert“, sagt sie und lacht. „Die Stimmung war ausgelassen und ich denke, alle haben Spaß gehabt.“

Es gab viel Lob von den Gästen für das neue Festzelt auf der Lechhauser Kirchweih

Es habe viel Lob von den Gästen gegeben - auch zur Gestaltung des Bierzeltes. „Am ersten Wochenende war der Umsatz dementsprechend - wie es jetzt mit dem Zelt weitergeht, liegt in der Hand der Lechhauser, die müssen jetzt auch unter der Woche kommen und die Kirchweih und ihre Wirtin unterstützen“, betont Wagner. „Einen besseren Einstieg als dieses Wochenende kann man sich nicht wünschen - aber abgerechnet wird am Schluss.“

Auch Peter Fischer, Vorstand der Aktionsgemeinschaft Lechhausen, ist über den Auftakt der Kirchweih und den gut besuchten Lechhauser Marktsonntag glücklich. Die Aktionsgemeinschaft hatte sich im Vorfeld stark bei der Suche nach der neuen Wirtin engagiert und Kati Wagner bei den Vorbereitungen unterstützt. „Bis jetzt bin ich mit der Kirchweih hochzufrieden - wir hatten einen tollen Auftakt mit einem wunderbaren Umzug“, so Fischer. Mehr als 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Umzug seien fast Rekord gewesen. „Die Atmosphäre war toll und wir hatten auch sehr viele Zuschauer am Straßenrand.“

„Ich war am Samstag um 15 Uhr nach dem Umzug im Zelt und noch einmal um 17 Uhr und beide Male war das Zelt gerammelt voll“, berichtet er. „Mich hat besonders gefreut, dass auch die Klausstraße voller Besucher war - die Schausteller dürften mit dem Auftakt auch sehr zufrieden sein“, glaubt der Vorstand.

Ein klassisches bayerisches Festzelt ohne Schnickschnack

„Das Zelt sieht in diesem Jahr 200 Prozent schöner aus - ein klassisches bayerisches Festzelt ohne Schnickschnack“, freut sich Fischer. Auch die Rückmeldungen der Lechhauser seien sehr positiv. Das neue Festzelt sei eine gelungene Gemeinschaftsarbeit der Aktionsgemeinschaft, der Arge Lechhausen, der Brauerei Kühbach und der Stadt - und natürlich der Festwirtin Kati Wagner, die ihre langjährige Erfahrung als Wirtin hervorragend eingebracht habe. „So wie an diesem Wochenende darf es gerne weitergehen - jetzt muss nur das Wetter passen“, wünscht sich Fischer.

Sind vom neuen Festzelt begeistert: Gudrun Mangold und Klaus Haberstetter (hinten) sowie Erika Thefelder und Renate Brender-Schneider (v.li.). Foto: Anna Kondratenko

Auch den Gästen gefällt es im neuen Bierzelt. Klaus Haberstetter, Renate Brender-Schneider, Erika Thefelder und Gudrun Mangold sitzen beim Mittagstisch und lassen sich ein Schaschlik schmecken. „Das Essen ist wirklich lecker - das einzige Manko ist, dass es keinen Beilagensalat gibt“, sagt Haberstetter. Vor allem der verbilligte Mittagstisch gefällt den Rentnern. Die vier Lechhauser sind befreundet und gehen gerne auf der Kirchweih ins Bierzelt. „Wir gehen nicht auf den Plärrer, nicht auf die Wiesn - aber immer auf die Lechhauser Kirchweih“, betont Haberstetter. Renate Brender-Schneider lobt die Gestaltung des Zeltes. „Das Zelt ist viel schöner als im vergangenen Jahr, da war es viel weniger ausgeschmückt“, findet sie.

Jasmina ist in diesem Jahr schon zum zweiten Mal im Bierzelt. Auch sie lässt sich ein Mittagessen schmecken, es gibt Kässpatzen. „Mir schmeckt es und ich gehe gerne ins Bierzelt“, sagt die junge Lechhauserin. „Ich finde es hier richtig nett.“