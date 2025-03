Jetzt mitmachen: Wir suchen das Augsburger Brautpaar des Jahres 2024

Sie haben im vergangenen Jahr geheiratet? Herzlichen Glückwunsch! Weil geteilte Freude bekanntlich doppelte ist, sind wir auf der Suche nach den schönsten Hochzeitsfotos des Jahres. Auf das Gewinnerpaar wartet ein Gutschein für das Restaurant Trattoria Italiana da Enzo in der Innenstadt – für einen romantischen Abend zu zweit.

Augsburgs Brautpaar des Jahres: So können Sie bei unserer Leseraktion mitmachen

Ob standesamtlich, in der Kirche, klassisch in Weiß, in Tracht oder ganz anders: Wir freuen uns auf Ihr Hochzeitsfoto! Die eingesandten Bilder werden von uns online in einer Bildergalerie veröffentlicht. Die Leserinnen und Leser können anschließend darüber abstimmen, welches Brautpaar-Foto ihnen am besten gefällt.

Und so können Sie mitmachen: Schicken Sie uns Ihr Foto bis zum 13. März per Mail an lokales@augsburger-allgemeine.de, Betreff: „Hochzeit“. Schreiben Sie bitte dazu, wo und wann Sie geheiratet haben. Gerne können Sie uns auch mitteilen, warum Sie genau dieses Foto so gerne mögen. Neben dem Bild benötigen wir außerdem zwingend eine Angabe zum Fotografen und die Namen des Brautpaares. Selbstverständlich müssen alle Personen auf dem Bild mit der Veröffentlichung einverstanden sein.

Wir freuen uns auf viele Einsendungen! Bitte beachten Sie auch die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz. (fla)