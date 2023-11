Das macht mich stutzig

Zum Artikel: "Die Zukunft des Klimacamps entscheidet sich im November" vom 27. Oktober:

Was mich beim lesen des Artikels stutzig macht: Was gehört eigentlich den Klimacampern? Gehören denen die Flächen, auf denen sie campen? Haben Sie die erworben - weil sie die doch der letzten Generation übergeben wollen. Oder geht es um den Verhau, den Sie denen geben wollen? Leben die in einem rechtsfreien Raum? Hat sich schon jemand die Zeit genommen und deren Ziele verfolgt?