Die Radwege sollten auch genutzt werden

Zur Einrichtung neuer Radwege in Augsburg:

Es ist immer wieder toll, über neue Radwege zu lesen, wo doch von einigen Radlern schon die vorhandenen nicht genutzt werden. Lange wurde über den Radweg an der Hermannstraße diskutiert; Parkplätze für Friedhofsbesucher reduziert. Vor zwei Tagen ging ich dort in Richtung Königsplatz. Da erschrak ich, als plötzlich ein Radfahrer mich auf dem Fußweg überholte, daneben ein breiter Fahrradweg. Ein Glück für mich, dass er mich nicht niedergemäht hat. Wozu braucht ein Radfahrer einen Radweg, wo es doch Straßen und Fußwege gibt? Das ist kein Einzelfall, passiert fast täglich. Ich bin eine 75-jährige Rentnerin mit starker Hörbehinderung, höre diese Flitzer einfach nicht. Aber das interessiert nicht, denn der Radler ist der Gute, er braucht sich scheinbar nicht an Vorschriften und Gesetze zu halten. Er weiß, dass er auf der richtigen Seite fährt, egal in welche Richtung. Ich fühle mich immer mehr von solchen selbstgerechten Typen bedroht, ein böser Autofahrer ist mir noch nie auf dem Fußweg entgegengekommen oder hat mich auf einem solchen überholt.