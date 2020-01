13:57 Uhr

Das sind die Teilnahmebedingungen

Die Lokalredaktion der Augsburger Allgemeinen präsentiert auch 2020 die schönsten Leserfotos aus Augsburg. So können Sie mitmachen.

Die Lokalredaktion der Augsburger Allgemeinen kürt und veröffentlicht auch im Jahr 2020 jede Woche das schönste Leserfoto. Schicken Sie uns Ihre Bilder und gewinnen Sie mit etwas Glück am Ende des Jahres einen Beitrag in der Zeitung oder wertvolle Sachpreise.

Teilnahmeberechtigung: Mitmachen dürfen alle volljährigen Leser.

Motive: Die eingereichten Fotografien müssen im Stadtgebiet Augsburg aufgenommen worden sein und sollten dies bei der Motivwahl möglichst auch widergeben. Digital bearbeitete Aufnahmen schließen wir nicht aus, sie finden bei der Jury jedoch keinen übermäßigen Anklang.

Einreichen: Pro Kalenderwoche dürfen pro Teilnehmer bis zu drei Fotos eingereicht werden, die auch in der entsprechenden Woche angefertigt sein müssen. Die Fotos sollten eine Größe von zwei Megabyte nicht unterschreiten.

Einreichungsfrist: Berücksichtigt werden jede Woche alle bis Sonntag, 22 Uhr, eingereichten Fotos. Es kommen nur gemailte Fotos in die Auswahl. Senden Sie ihre Bilder an: leserfoto@augsburger-allgemeine.de, Betreff: Leserfoto. Bitte schicken Sie nur ein Bild plus Portrait-Foto von sich in einer Mail. Somit also maximal drei E-Mails pro Woche und Teilnehmer.

Angaben: Stets sind Aufnahmedatum und -ort sowie die Namen eventuell abgebildeter Personen zu nennen – es sei denn, es sind mehr als fünf Personen auf dem Foto. Dazu hätten wir gerne Angaben zum Motiv, zur Aufnahmetechnik oder zur Veranstaltung.

Zur eigenen Person: Sie sollten in jeder Mail, auch wenn Sie schon öfter teilgenommen haben, ein Portrait-Foto mitschicken, das veröffentlicht werden darf. Auch Ihr Name, Wohnort und Telefonnummer müssen in jeder Mail stehen.

Rechte: Mit der Einsendung erklärt sich der Fotograf mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ferner sichert er zu, dass er über alle Rechte an den eingesandten Fotos verfügt. Sollte ein Dritter Ansprüche wegen des Abdrucks und der Veröffentlichung geltend machen, stellt der Einsender der Fotografien die Zeitung von allen gegen sie erhobenen Ansprüchen frei.

Veröffentlichung/Aufbewahrung: Eingereichte Fotografien dürfen von der Augsburger Allgemeinen unentgeltlich im Rahmen des Leserfoto-Wettbewerbs in der Zeitung, im Internet sowie auf mobilen Geräten veröffentlicht werden. Auch wenn ein Foto nicht siegen sollte, behalten wir uns vor, es unentgeltlich mit Namensnennung des Fotografen als Leserfoto abzudrucken. Die Augsburger Allgemeine ist nicht verpflichtet, die Bilder über den Abschluss der Aktion hinaus aufzubewahren. Eine Rücksendung der Bilder erfolgt nicht.

Jury: Die Jury wählt jeden Dienstag um 16 Uhr das Leserfoto der Woche aus, welches donnerstags veröffentlicht wird. Die Wahl erfolgt mit einfacher Mehrheit.

Jahres-Sieger: Der Teilnehmer mit den meisten Wochensiegen wird am Jahresende zum AZ-Leserfotografen des Jahres ernannt. Gekürt werden die Plätze 1 bis 3.

Preise der Augsburger Allgemeinen: Unter anderem erhalten die Sieger die Möglichkeit, sich und ihre Fotografien in der AugsburgerAllgemeinen zu präsentieren. Zudem gibt es Sachpreise.

Datenschutz: Hier finden Sie die Richtlinien zum Datenschutz

Themen folgen