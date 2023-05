Augsburgs schönste Hochzeitslocations: Fotografinnen verraten ihre Tipps

Von Daniela de Haen - vor 1 Min. Artikel anhören Shape

In einer Scheune, im Restaurant, mitten im Grünen: Augsburg hat viele schöne Hochzeitslocations zu bieten. Drei, die es wissen müssen, verraten hier ihre Tipps.

Endlich wird wieder geheiratet! Diesen Sommer konnten sich Brautpaare dank gelockerter Corona-Regelungen auch in etwas größerem Rahmen wieder das Jawort geben. Und immer mehr Heiratswillige wagen sich an die Planung für die kommenden Jahre. Wo man in und um Augsburg am schönsten heiratet? Das wissen Natalie Stanczak, Sarah Seidel und Christina Maria Kestler. Als Hochzeitsfotografinnen haben sie bereits etliche Paare an ihrem großen Tag begleitet und viele Locations gesehen. Hier verraten sie ihre persönlichen Favoriten.

Stadt trifft Land: Die Stone Ranch

Stadt trifft Land: Wem eine Hochzeit unter diesem Motto vorschwebt, für den könnte die Stone Ranch der richtige Ort zum Feiern sein. Die Location nahe Göggingen bietet viel Natur, viel Platz für eine freie Trauung und ein Backsteinhaus für die Party. Hochzeitsfotografin Natalie Stanczak, auch als "Sandsack Fotografie" bekannt, hat hier erst vor wenigen Wochen zum ersten Mal fotografiert. "Eine kleine Neuentdeckung, in die ich mich sofort verliebt habe", schwärmt sie. Platz ist laut Betreiber Walter Baumgartl für rund 100 Gäste.

