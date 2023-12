"Letzte Generation" beschmiert Universitätsgebäude in Augsburg

Klimaaktivisten der "Letzten Generation" haben die Universität in Augsburg mit oranger Farbe besprüht. Der Schaden ist beträchtlich.

Die orange Farbe zieht sich über einige Fenster und die Außenfassade entlang, das Schild " Universität Augsburg" hat Sprenkler abbekommen. Sogar in den Räumen der Uni gibt es laut Polizei Schäden. Die Farbe drang über geöffnete Fenster ins Innere. Mit Feuerlöschern haben Klimaaktivisten der "Letzten Generation" am Montagmittag die Fassade des Präsidiumsgebäudes der Augsburger Uni besprüht. Eine Aktion, die Aufsehen erregte und wohl Konsequenzen nach sich zieht.

Wie hoch der Sachschaden ist, konnte die Polizei am Montag noch nicht genau beziffern. Er dürfte aber weit über 10.000 Euro liegen, hieß es. Plakativ ist die immense Sachbeschädigung in Leuchtfarbe allemal. Man wolle so ein Zeichen setzen gegen den viel zu zögerlichen Kurs der Bundesregierung bei der Bekämpfung des Klimawandels, lautete die Begründung der "Letzten Generation".

Gebäude in Augsburg beschmiert: Letzte Generation wirft Universitäten Passivität vor

Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an. Laut Polizeisprecher Markus Trieb werden zwei Personen als Beschuldigte geführt. Bei ihnen handele es sich um einen 25-Jährigen aus Rheinland-Pfalz und einen 49-jährigen Mann aus dem Bereich München. Beide wurden vorläufig auf eine Polizeidienststelle gebracht. Es sei damit zu rechnen, dass sie nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gelassen werden, hieß es am Montag. Gegen beide werde wegen Sachbeschädigung ermittelt. Ob es sich bei den Tatverdächtigen um Aktivisten der "Letzten Generation" handelt, wollte die Polizei weder bestätigen noch dementieren. Die Vereinigung selbst machte freilich keinen Hehl daraus, hinter dem Farbanschlag zu stecken.

Die Polizei war mit mehreren Streifen vor Ort. Foto: Silvio Wyszengrad

Der überörtlich tätige Aktivist Micha Frey, 25, erklärte in einer Stellungnahme, dass er gerne studieren und auf einen sinnvollen Job hinarbeiten würde, die Klimakrise aber Zukunftsperspektiven vernichte. "Das können wir nicht hinnehmen. Universitäten waren immer der Ort, an dem junge Menschen gezeigt haben, wo die Grenzen dessen sind, was der Staat machen kann", so Frey. Die Universitäten seien zu passiv, wenn es darum gehe, die "Lügen des Kanzlers aufzudecken".

Farbattacke an Augsburger Universität: Rechtliche Schritte werden geprüft

Die "Letzte Generation" versucht seit Kurzem verstärkt, in Augsburg eine Ortsgruppe zu gründen. Zuletzt gab es eine Klebeaktion an der Gögginger Brücke, die aber nach kurzer Zeit von der Polizei aufgelöst wurde. Bei der Universität Augsburg wolle man rechtliche Schritte prüfen, sagt Sprecher Michael Hallermayer. "Gerade aufgrund des großen Engagements der Universität im Bereich der Klima- und Umweltforschung ist die Sachbeschädigung der Letzten Generation nicht nachvollziehbar und nicht hinnehmbar."

Oranger Farbanschlag auf die Uni Augsburg. Foto: Silvio Wyszengrad

Vor wenigen Wochen habe die Uni erst eine "Public Climate School" mit über 50 öffentlichen Veranstaltungen organisiert, um die Bevölkerung über Aspekte des Klimawandels zu informieren und dafür zu sensibilisieren, berichtet der Uni-Sprecher. Auch bei der Weltklimakonferenz setzten sich Forscherinnen und Forscher für einen von der Wissenschaft begleiteten Klimaschutz ein. Mit dem Zentrum für Klimaresilienz habe die Universität einen Schwerpunkt auf dieses wichtige Thema gesetzt. Die Aktivisten der "Letzten Generation" hingegen setzen seit einigen Monaten auf etwas anderes.

Mit Farbattacken wollen sie Aufmerksamkeit für ihre Anliegen erzeugen. Für große Aufregung sorgten zuletzt die Schmierereien am Brandenburger Tor in Berlin. Dort konnte die Farbe nur mit Mühe entfernt werden. Nach knapp drei Monaten erst waren die Reinigungen an dem Berliner Wahrzeichen abgeschlossen. Die Kosten dafür sollen bei rund 115.000 Euro liegen.