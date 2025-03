Anklage gegen Augsburger Klimaaktivist Ingo Blechschmidt

Die Generalstaatsanwaltschaft München hat wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung Anklage gegen fünf Mitglieder der ehemaligen „Letzten Generation“ erhoben. Zu ihnen zählt der Augsburger Klimaaktivist und Mitgründer des hiesigen Klimacamps Ingo Blechschmidt.

Er habe angesichts der Anklage und dicken Akten schlucken müssen, sagt Blechschmidt gegenüber unserer Redaktion. Denn er habe eigentlich mit einer Einstellung des Verfahrens gerechnet. Die Anklage überrasche ihn. Blechschmidt zählt zu jenen Aktivisten, die im Mai 2023 im Fokus einer bundesweiten Razzia standen. Diese hatte teils scharfe Kritik und Streit vor Gericht ausgelöst.

Augsburger Blechschmidt über „Letzte Generation“: Nur Telefondienst

Damals hatten 170 Polizisten 15 Objekte in sieben Ländern durchsucht. Unter anderem auch das Haus von Ingo Blechschmidts Mutter in Augsburg, in dem er noch ein Zimmer hat. Die Razzia stand unter der Federführung der Bayerischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) und des Landeskriminalamts im Freistaat. Die Ermittler sahen in Ingo Blechschmidt offenbar einen der führenden Köpfe der Gruppierung. Der inzwischen 36 Jahre alte Mathematiker selbst bestreitet das nach wie vor.

Er habe für die „Letzte Generation“ lediglich Telefondienst gemacht, wie für eine Vielzahl von anderen Klimaschutzorganisationen auch, sagt er. In dieser Funktion habe er Bürgeranfragen zum Klimawandel beantwortet, mit Anrufern diskutiert. „Ich fand das eine bereichernde Aufgabe. Es sprach sich schnell herum, dass ich bereit war, meine Privatnummer herzugeben“, sagt er. Deshalb sei er auf mehreren Homepages aufgeführt - eben auch bei der „Letzten Generation“. Blechschmidt spricht von einer Willkür der Auswahl der Angeklagten.

Ob es zum Prozess kommt, entscheidet nun das Landgericht München I. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.