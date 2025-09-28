Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Licca liber: Fortschritte beim Jahrhundertprojekt für mehr Freiheit am Lech

Augsburg

Mehr Freiheit für den Lech: Beim Jahrhundertprojekt Licca liber geht es nun doch schneller voran

Wegen Personalengpässen geriet das Genehmigungsverfahren zuletzt ins Stocken. Die weitere Eintiefung des Lechs setzte die Stadt unter Druck. Was der Zeitplan vorsieht.
Von Jonas Klimm
    • |
    • |
    • |
    Der Lech unterhalb des Mandichosees soll umgestaltet und deutlich breiter werden. Doch bis die Bagger rollen, wird es Jahre dauern.
    Der Lech unterhalb des Mandichosees soll umgestaltet und deutlich breiter werden. Doch bis die Bagger rollen, wird es Jahre dauern. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivbild)

    Noch im Frühjahr war die Trübsal groß. Ein Jahr nach Einreichung der Genehmigungsunterlagen zum Großprojekt Licca liber durch die Regierung von Schwaben bei der Stadt Augsburg hatte sich wenig getan. Wegen Personalengpässen in der Unteren Wasserrechtsbehörde sei eine schnellere Bearbeitung der Dokumente auf Vollständigkeit und Brauchbarkeit nicht möglich, hieß es damals. Zuletzt kam jedoch Bewegung in die Sache. Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) will im kommendem Umweltausschuss des Stadtrats den weiteren Zeitplan vorstellen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden