Mehr Freiheit für den Lech: Beim Jahrhundertprojekt Licca liber geht es nun doch schneller voran

Noch im Frühjahr war die Trübsal groß. Ein Jahr nach Einreichung der Genehmigungsunterlagen zum Großprojekt Licca liber durch die Regierung von Schwaben bei der Stadt Augsburg hatte sich wenig getan. Wegen Personalengpässen in der Unteren Wasserrechtsbehörde sei eine schnellere Bearbeitung der Dokumente auf Vollständigkeit und Brauchbarkeit nicht möglich, hieß es damals. Zuletzt kam jedoch Bewegung in die Sache. Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) will im kommendem Umweltausschuss des Stadtrats den weiteren Zeitplan vorstellen.
